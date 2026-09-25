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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonu 6. sırada tamamlayarak Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Trabzonspor, yeni sezona Bursaspor Basketbol maçıyla başlayacak.

Başantrenör Selçuk Ernak, hem ligde geçen sezonki derecelerini geliştirmek hem de Avrupa'da yoluna devam etmek istediklerini belirtti.

'BU GRUPTAN ÇIKMAMIZ LAZIM'

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Rytas, Nanterre ve Sabah ile aynı grupta mücadele edeceklerini hatırlatan Ernak, "Kolay bir grup değil ama ne olursa olsun bizim bu gruptan çıkıp ikinci tura devam ediyor olmamız lazım." dedi.

Ligde birçok takımın kadrosunu güçlendirdiğine dikkat çeken Ernak, "Bu sene işimizin daha zor olduğunun farkındayız. Birçok takım çok önemli yatırımlar yaptı. Kadrolar geçen senelerden daha kuvvetli." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, ligde sezonun ilk maçında pazar günü sahasında Bursaspor Basketbol'u konuk edecek.