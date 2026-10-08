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Kaynak: Ekonomi Servisi

YENİÇAĞ / EKONOMİ – 8 Ekim 2026 Perşembe gününde iç pazardan küresel ekonomiye, altın ve döviz fiyatlarından vatandaşın geçim gündemine damga vuran en kritik gelişmeleri sizler için bir araya getirdik.

YENİÇAĞ EKONOMİ GÜNDEM

43 BİN FON KATILIMCISININ PARALARI BANKALARA TRANSFER EDİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "43 bin fon katılımcısının paraları bugün itibarıyla ilgili bankalara transfer edildi" dedi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI: TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI'NDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın aracılık, işleyiş ve denetim esaslarını yeniden düzenledi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre aracılar, vadeli işlem sözleşmelerinde kendi nam ve hesabına işlem yapabilecek; 2028 sonu itibarıyla aracı kuruluş yetkilendirmeleri başlayacak.

ŞİŞE GETİRENE 1 LİRA DÖNEMİ: 3,3 MİLYON VATANDAŞ SİSTEME GİRDİ

Türkiye'de "Şişe getirene 1 lira" dönemi başladı: DOA logolu ürünlerle piyasaya yıllık 25 milyar depozitolu ambalaj sürülüyor. 25 Eylül itibarıyla 326 milyonu aşkın pet, cam ve alüminyum ambalaj toplanırken, sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı 3,3 milyona ulaştı.

YENİÇAĞ EKONOMİ VERİLER

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ YÜZDE 2,2 AZALDI

Merkez Bankası rezervleri bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,2 azalarak 167,4 milyar dolara geriledi.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN MEVDUATI BİR ÖNCEKİ HAFTAYA GÖRE AZALDI

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya göre 216 milyar 772 milyon 780 bin 800 lira azalışla 33 trilyon 785 milyar 405 milyon 395 bin 200 liraya geriledi.

VATANDAŞ TASARRUFA YÖNELDİ: TÜRKİYE'NİN MİLLİ GELİRİ BELLİ OLDU

TÜİK 2025 yılı sektör hesaplarını açıkladı: Türkiye’nin Gayrisafi Milli Hasılası yüzde 41,4 artışla 62 trilyon 288 milyar TL’ye ulaştı. Hanehalkı tasarruf oranı yüzde 14,3’e yükselirken, toplam ekonominin katma değer yükünü yüzde 55,5 pay ile mali olmayan şirketler sırtladı.

BU AYIN REEL KAZANDIRANI BELLİ OLDU: NE ALTIN NE DOLAR

TÜİK, 2026 yılı Eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Eylül ayında yatırımcısının yüzünü en çok Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) güldürürken, 6 aylık kayıpda zirvede altın oldu.

DIŞ TİCARETTE ALARM ZİLLERİ: İHRACAT ÇÖKERKEN, İTHALAT ŞAHA KALKTI

Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı dördüncü çeyrek Dış Ticaret Beklenti Anketi, dış ticaretteki tehlikeli ayrışmayı gözler önüne serdi.

YENİÇAĞ EKONOMİ PİYASALAR

FED’DEN TÜRKİYE’DE PİYASALLARI SALLAYAN MESAJ: ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, İstanbul'daki kritik ekonomi zirvesinde yeni faiz artışlarının sinyalini verdi. Açıklamaların ardından ons altında oynaklık zirveye çıkarken, dolar kurunda yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekti.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRECEK Mİ? GOLDMAN SACHS SON NOKTAYI KOYDU

Dev yatırım bankası Goldman Sachs, TCMB'nin 22 Ekim'deki PPK toplantısında faiz değişikliğine gitmesini beklemediğini açıkladı. Yayımlanan raporda enflasyon beklentileri, rezerv kayıpları ve kur üzerindeki baskılara dikkat çekilerek faiz indirimi için erken olduğu vurgulandı.

BİST 100'DE İLK 10 LİSTESİ DEĞİŞTİ: ZİRVEDEKİ ŞİRKET ŞAŞIRTTI

Borsa İstanbul'da fon piyasasındaki gelişmeler ve küresel risk iştahındaki düşüşle BİST 100 gerilerken, yatırımcı sayısı en yüksek ilk 10 hisse belli oldu. Gedik Yatırım verilerine göre Türk Hava Yolları 801 bin yatırımcıyla zirvede yer alırken, listede BİST 30 ağırlığı öne çıktı.

KRİPTODA İBRE TERSİNE DÖNDÜ: BİTCOİN DİBİNİ GÖRDÜ

Kripto para piyasasının lideri Bitcoin, 82 bin 180 dolara gerileyerek 21 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Yüksek tahvil faizleri, petrol fiyatları ve kâr satışlarının etkisiyle BTC'de satışlar hızlanırken; haftanın ilk 3 gününde 248 milyon dolarlık net para çıkışı yaşandı.

2002’DEN BU YANA İLK KEZ GÖRÜLDÜ: KÜRESEL PİYASALARDA 'ÇİFTE KRİZ'

Fed'in son toplantı tutanakları yıl sonuna kadar yeni faiz artışına işaret ederken, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler Brent petrolü 102 dolara taşıdı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 5,36 ile 2002’den bu yana en yüksek seviyeyi görürken küresel borsalarda sert satış dalgası başladı.

NEW YORK BORSASI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ: İŞTE AÇILIŞ RAKAMLARI

Wall Street, fırlayan petrol fiyatları ve tırmanan tahvil faizlerinin gölgesinde güne satıcılı başladı. Dow Jones yüzde 0,14, S&P 500 yüzde 0,29 ve Nasdaq yüzde 0,44 değer kaybetti. Fed Üyesi Waller'ın İstanbul Ekonomi Forumu'ndaki "ilave faiz artışı" mesajı piyasalardaki baskıyı artırdı.

BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Güne yüzde 1 kayıpla başlayıp gün içinde 12 bin 35 puana kadar gerileyen BİST 100 endeksi, gün ortasında gelen alımlarla toparlanarak günü yüzde 0,70 yükselişle 12 bin 207 puan seviyesinde tamamladı.

YENİÇAĞ EKONOMİ VATANDAŞIN SESİ

KASA FİYATI YARIM KİLO KIYMAYA DENK: İŞTE İL İL FİYATI

Av miktarının yükselmesi palamut etiketlerini aşağı çekti. Şile'de 10 adet büyük palamuttan oluşan bir kasa 500 liraya gerileyerek yarım kilo kıyma fiyatına alıcı buluyor.

HAL ESNAFI KAN AĞLIYOR: 'GELEN GİDEN YOK'

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hal esnafı satış yapamamaktan dert yandı. Esnaf Mehmet Şabap, "Hal esnafı kan ağlıyor, gelen giden hiç yok, alışveriş yok. Müşteri girmiyor" diye konuştu.

ERKEKLERE KÖTÜ HABER: HALI SAHAYA ZAM GELDİ

Erkeklerin olmazsa olmazlarından olan halı saha keyfine, keyif kaçıracak bir haber geldi. Yeni karara göre halı sala ücretleri zamlanacak.