Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Fiyatı çok ucuz, menzili çok uzun: Suzuki'nin ilk elektrikli canavarı pazarı sallayacak

Fiyatı çok ucuz, menzili çok uzun: Suzuki'nin ilk elektrikli canavarı pazarı sallayacak

Japon otomotiv devi Suzuki, ilk tamamen elektrikli kei car modeli e SKY’ı tanıttı.

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Fiyatı çok ucuz, menzili çok uzun: Suzuki'nin ilk elektrikli canavarı pazarı sallayacak - Resim: 1

Düşük tüketimi, hafif gövdesi ve teşviklerle 10 bin doların altına düşen fiyatıyla dikkat çeken şehir otomobilinin 2027’de Avrupa pazarına girmesi planlanıyor.

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Fiyatı çok ucuz, menzili çok uzun: Suzuki'nin ilk elektrikli canavarı pazarı sallayacak - Resim: 2

Japon üretici Suzuki, elektrikli araç dönüşümündeki ilk tamamen elektrikli binek kei car modeli e SKY’ı resmi olarak tanıttı.

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Fiyatı çok ucuz, menzili çok uzun: Suzuki'nin ilk elektrikli canavarı pazarı sallayacak - Resim: 3

Üretim versiyonu markanın elektrikli araçlara özel tasarladığı HEARTECT-e platformu üzerinde yükselen beş kapılı kompakt model, önümüzdeki süreçte Avrupa ve Birleşik Krallık pazarlarında da boy gösterecek.

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Fiyatı çok ucuz, menzili çok uzun: Suzuki'nin ilk elektrikli canavarı pazarı sallayacak - Resim: 4

JAPONYA’DA 16 KASIM’DA SATIŞA ÇIKIYOR

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Fiyatı çok ucuz, menzili çok uzun: Suzuki'nin ilk elektrikli canavarı pazarı sallayacak - Resim: 5

2025 yılında sergilenen Vision e SKY konseptinin seri üretim hali olan model, Japonya’da 16 Kasım 2026 tarihinde satışa sunulacak.

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Fiyatı çok ucuz, menzili çok uzun: Suzuki'nin ilk elektrikli canavarı pazarı sallayacak - Resim: 6

Kei car sınıfının katı boyut ve güç sınırlarına sadık kalınarak geliştirilen araç; yenilenen far yapısı, tamponları, aerodinamik jantları ve dikiz aynası kapaklarıyla kompakt ve modern bir tasarım sunuyor.

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Fiyatı çok ucuz, menzili çok uzun: Suzuki'nin ilk elektrikli canavarı pazarı sallayacak - Resim: 7

HAFİF GÖVDE VE DÜŞÜK TÜKETİM ODAKLI MİMARİ

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Fiyatı çok ucuz, menzili çok uzun: Suzuki'nin ilk elektrikli canavarı pazarı sallayacak - Resim: 8

e SKY; 3,40 metre uzunluk, 1,48 metre genişlik ve 1,63 metre yükseklik ölçülerine sahip.

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Fiyatı çok ucuz, menzili çok uzun: Suzuki'nin ilk elektrikli canavarı pazarı sallayacak - Resim: 9

4,40 metrelik dönüş çapı sayesinde yoğun şehir içi trafiğinde yüksek manevra kabiliyeti sergileyen araç, devasa bataryalar yerine düşük ağırlık felsefesine odaklanıyor.

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Fiyatı çok ucuz, menzili çok uzun: Suzuki'nin ilk elektrikli canavarı pazarı sallayacak - Resim: 10

Yaklaşık 1.030 kilogramlık toplam ağırlığıyla elektrikli araç pazarının en hafif modellerinden biri olarak öne çıkıyor.

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Fiyatı çok ucuz, menzili çok uzun: Suzuki'nin ilk elektrikli canavarı pazarı sallayacak - Resim: 11

Aracın tabanına entegre edilen 26 kWh kapasiteli LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya paketi, Japonya'daki WLTC test standartlarına göre tek şarjla 310 kilometreye varan bir menzil vadediyor.

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Fiyatı çok ucuz, menzili çok uzun: Suzuki'nin ilk elektrikli canavarı pazarı sallayacak - Resim: 12

Motor, invertör ve redüktörü tek bir ünitede birleştiren ön e-Axle mimarisi sayesinde araç, 100 kilometrede yaklaşık 8,4 kWh gibi oldukça düşük bir enerji tüketim değerine ulaşıyor.

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Fiyatı çok ucuz, menzili çok uzun: Suzuki'nin ilk elektrikli canavarı pazarı sallayacak - Resim: 13

50 KW HIZLI ŞARJ VE GÜÇ SINIRLAMASI

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Fiyatı çok ucuz, menzili çok uzun: Suzuki'nin ilk elektrikli canavarı pazarı sallayacak - Resim: 14

50 kW DC hızlı şarj desteği bulunan e SKY, uygun istasyonlarda yaklaşık 22 dakikada yüzde 70 şarj seviyesine ulaşabiliyor.

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Fiyatı çok ucuz, menzili çok uzun: Suzuki'nin ilk elektrikli canavarı pazarı sallayacak - Resim: 15

Modelde kullanılan elektrik motoru teknik olarak 70 kW (95 beygir) güç üretebilse de Japonya'daki yerel kei car mevzuatları gereği ülke içindeki versiyonda güç 47 kW (64 beygir) ile sınırlandırıldı.

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Fiyatı çok ucuz, menzili çok uzun: Suzuki'nin ilk elektrikli canavarı pazarı sallayacak - Resim: 16

İÇ MEKANDA DİJİTAL DONANIM VE V2L DESTEĞİ

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Fiyatı çok ucuz, menzili çok uzun: Suzuki'nin ilk elektrikli canavarı pazarı sallayacak - Resim: 17

Dört kişilik oturma kapasitesi sunan e SKY'ın kokpitinde, donanım seviyesine bağlı olarak 10,1 inç büyüklüğe ulaşan multimedya ekranı ve dijital gösterge paneli yer alıyor.

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Fiyatı çok ucuz, menzili çok uzun: Suzuki'nin ilk elektrikli canavarı pazarı sallayacak - Resim: 18

Araçta Suzuki Connect altyapısı, akıllı telefon entegrasyonu, USB-C girişleri, otomatik klima ve anahtarsız çalıştırma gibi donanımlar standart veya opsiyonel olarak sunuluyor.

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Fiyatı çok ucuz, menzili çok uzun: Suzuki'nin ilk elektrikli canavarı pazarı sallayacak - Resim: 19

Modelin X donanım paketinde yer alan 1.500 watt gücündeki harici priz ve çift yönlü şarj (V2L) teknolojisi, aracın elektrik kesintilerinde ya da kamp gibi açık hava etkinliklerinde harici bir güç kaynağı olarak kullanılmasına imkân tanıyor.

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Fiyatı çok ucuz, menzili çok uzun: Suzuki'nin ilk elektrikli canavarı pazarı sallayacak - Resim: 20

TEŞVİKLERLE 9 BİN 800 DOLARA DÜŞÜYOR

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Fiyatı çok ucuz, menzili çok uzun: Suzuki'nin ilk elektrikli canavarı pazarı sallayacak - Resim: 21

e SKY, Japonya iç pazarında 2.120.000 yen (yaklaşık 13.400 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak.

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Fiyatı çok ucuz, menzili çok uzun: Suzuki'nin ilk elektrikli canavarı pazarı sallayacak - Resim: 22

En üst donanım paketinde fiyat 2.790.000 yene (17.600 dolar) kadar yükselirken, yerel devlet teşvikleri uygulandığında başlangıç fiyatı 1.552.000 yene (yaklaşık 9.800 dolar) kadar geriliyor.

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Fiyatı çok ucuz, menzili çok uzun: Suzuki'nin ilk elektrikli canavarı pazarı sallayacak - Resim: 23

Suzuki, iç pazar için aylık 1.000 adetlik satış hedefi koydu.

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Fiyatı çok ucuz, menzili çok uzun: Suzuki'nin ilk elektrikli canavarı pazarı sallayacak - Resim: 24

AVRUPA İHRACATI 2027'DE BAŞLIYOR

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Fiyatı çok ucuz, menzili çok uzun: Suzuki'nin ilk elektrikli canavarı pazarı sallayacak - Resim: 25

Modelin Avrupa pazarındaki satış fiyatı ve teknik özelliklerinde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi.

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Fiyatı çok ucuz, menzili çok uzun: Suzuki'nin ilk elektrikli canavarı pazarı sallayacak - Resim: 26

2027 yılından itibaren Avrupa yollarına çıkması beklenen e SKY’ın; Dacia Spring, Renault Twingo, Fiat 500 ve Volkswagen ID. Up! gibi küçük segment elektrikli şehir otomobilleriyle rekabet etmesi öngörülüyor.

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Fiyatı çok ucuz, menzili çok uzun: Suzuki'nin ilk elektrikli canavarı pazarı sallayacak - Resim: 27
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