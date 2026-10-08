Düşük tüketimi, hafif gövdesi ve teşviklerle 10 bin doların altına düşen fiyatıyla dikkat çeken şehir otomobilinin 2027’de Avrupa pazarına girmesi planlanıyor.
Fiyatı çok ucuz, menzili çok uzun: Suzuki'nin ilk elektrikli canavarı pazarı sallayacak
Japon otomotiv devi Suzuki, ilk tamamen elektrikli kei car modeli e SKY’ı tanıttı.Haber Merkezi
Japon üretici Suzuki, elektrikli araç dönüşümündeki ilk tamamen elektrikli binek kei car modeli e SKY’ı resmi olarak tanıttı.
Üretim versiyonu markanın elektrikli araçlara özel tasarladığı HEARTECT-e platformu üzerinde yükselen beş kapılı kompakt model, önümüzdeki süreçte Avrupa ve Birleşik Krallık pazarlarında da boy gösterecek.
JAPONYA’DA 16 KASIM’DA SATIŞA ÇIKIYOR
2025 yılında sergilenen Vision e SKY konseptinin seri üretim hali olan model, Japonya’da 16 Kasım 2026 tarihinde satışa sunulacak.
Kei car sınıfının katı boyut ve güç sınırlarına sadık kalınarak geliştirilen araç; yenilenen far yapısı, tamponları, aerodinamik jantları ve dikiz aynası kapaklarıyla kompakt ve modern bir tasarım sunuyor.
HAFİF GÖVDE VE DÜŞÜK TÜKETİM ODAKLI MİMARİ
e SKY; 3,40 metre uzunluk, 1,48 metre genişlik ve 1,63 metre yükseklik ölçülerine sahip.
4,40 metrelik dönüş çapı sayesinde yoğun şehir içi trafiğinde yüksek manevra kabiliyeti sergileyen araç, devasa bataryalar yerine düşük ağırlık felsefesine odaklanıyor.
Yaklaşık 1.030 kilogramlık toplam ağırlığıyla elektrikli araç pazarının en hafif modellerinden biri olarak öne çıkıyor.
Aracın tabanına entegre edilen 26 kWh kapasiteli LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya paketi, Japonya'daki WLTC test standartlarına göre tek şarjla 310 kilometreye varan bir menzil vadediyor.
Motor, invertör ve redüktörü tek bir ünitede birleştiren ön e-Axle mimarisi sayesinde araç, 100 kilometrede yaklaşık 8,4 kWh gibi oldukça düşük bir enerji tüketim değerine ulaşıyor.
50 KW HIZLI ŞARJ VE GÜÇ SINIRLAMASI
50 kW DC hızlı şarj desteği bulunan e SKY, uygun istasyonlarda yaklaşık 22 dakikada yüzde 70 şarj seviyesine ulaşabiliyor.
Modelde kullanılan elektrik motoru teknik olarak 70 kW (95 beygir) güç üretebilse de Japonya'daki yerel kei car mevzuatları gereği ülke içindeki versiyonda güç 47 kW (64 beygir) ile sınırlandırıldı.
İÇ MEKANDA DİJİTAL DONANIM VE V2L DESTEĞİ
Dört kişilik oturma kapasitesi sunan e SKY'ın kokpitinde, donanım seviyesine bağlı olarak 10,1 inç büyüklüğe ulaşan multimedya ekranı ve dijital gösterge paneli yer alıyor.
Araçta Suzuki Connect altyapısı, akıllı telefon entegrasyonu, USB-C girişleri, otomatik klima ve anahtarsız çalıştırma gibi donanımlar standart veya opsiyonel olarak sunuluyor.
Modelin X donanım paketinde yer alan 1.500 watt gücündeki harici priz ve çift yönlü şarj (V2L) teknolojisi, aracın elektrik kesintilerinde ya da kamp gibi açık hava etkinliklerinde harici bir güç kaynağı olarak kullanılmasına imkân tanıyor.
TEŞVİKLERLE 9 BİN 800 DOLARA DÜŞÜYOR
e SKY, Japonya iç pazarında 2.120.000 yen (yaklaşık 13.400 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak.
En üst donanım paketinde fiyat 2.790.000 yene (17.600 dolar) kadar yükselirken, yerel devlet teşvikleri uygulandığında başlangıç fiyatı 1.552.000 yene (yaklaşık 9.800 dolar) kadar geriliyor.
Suzuki, iç pazar için aylık 1.000 adetlik satış hedefi koydu.
AVRUPA İHRACATI 2027'DE BAŞLIYOR
Modelin Avrupa pazarındaki satış fiyatı ve teknik özelliklerinde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi.
2027 yılından itibaren Avrupa yollarına çıkması beklenen e SKY’ın; Dacia Spring, Renault Twingo, Fiat 500 ve Volkswagen ID. Up! gibi küçük segment elektrikli şehir otomobilleriyle rekabet etmesi öngörülüyor.