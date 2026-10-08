Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Ekonomi Servisi

Geçen hafta 87 bin dolar sınırından başlayan satış baskısı, bugün Bitcoin'i (BTC) 82 bin 180 dolar seviyesine kadar geriletti. Böylece 21 Eylül’den bu yana en düşük seviyesini gören kripto varlık, TSİ 08:15 itibarıyla 82 bin 750 dolar bandında denge arayışını sürdürdü.

Satışların hızlanmasında; küresel tahvil faizlerindeki yükseliş, ABD Nasdaq endeksindeki geri çekilme, teknoloji hisselerindeki riskler ve kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesi etkili oldu.

ETF'LERDEN MİLYON DOLARLIK PARA ÇIKIŞI

Düşüşün bir diğer önemli sinyali ise borsa yatırım fonlarında (ETF) görüldü. Haftanın ilk 3 işlem gününde kripto piyasasındaki para çıkışı dikkat çekici boyutlara ulaştı:

Pazartesi: 90 milyon dolar para çıkışı

Salı: 119 milyon dolar para çıkışı

Çarşamba: 277 milyon dolar para çıkışı

3 Günlük Toplam: 248 milyon dolar net para çıkışı gerçekleşti.

YÜKSEK PETROL VE TAHVİL FAİZİ KRİPTOYU BASKILIYOR

ABD tahvil faizlerindeki tırmanış ve petrolün 100 doların üzerindeki seyri, küresel enflasyon endişelerini yeniden tetikleyerek faiz indirimlerinin yavaşlayacağı beklentisini güçlendirdi. Analistler; yüksek petrol, yüksek tahvil faizi ve güçlü dolar üçlüsünün kripto piyasası için doğrudan "negatif" bir tablo oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Teknoloji hisseleriyle korelasyonu artan BTC, Nasdaq endeksindeki yüzde 0,22'lik değer kaybı ve yapay zeka şirketlerinin yüksek değerlemelerine yönelik soru işaretlerinden de olumsuz etkilendi.

ANALİSTLERDEN KRİTİK DÜZEY UYARISI: 80 BİN – 82 BİN DOLAR BANDI

Analistler, 87 bin dolar direncinin birkaç kez aşılamaması üzerine yatırımcıların kâr satışına geçtiğini ve kaldıraçlı pozisyonların patlamasıyla düşüşün derinleştiğini vurguladı. Piyasa uzmanlarına göre kısa vadede 80 bin – 82 bin dolar bandı en kritik destek noktası olarak takip edilecek.