"Nasıl olsa aracımda var" düşüncesiyle malzemelerin içeriğini ve durumunu kontrol etmeyen milyonlarca araç sahibi, eksik veya kullanım süresi dolmuş ekipmanlar yüzünden ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalıyor.
Milyonlarca sürücüye ağır ceza yolda: 81 ilde polisler bagajları tek tek açıyor
81 ilde polis ekipleri düğmeye bastı, denetimlerde bagajlar tek tek açılmaya başlandı. "Aracımda nasıl olsa var" diyerek güvendiğiniz o ekipmanların tarihi geçmişse yandınız. Milyonlarca sürücüyü bekleyen ağır para cezaları ve trafikten men tehlikesine karşı uzman isimden kritik uyarılar geldi.Kaynak: İHA
Karayolları Trafik Kanunu kapsamında genişletilen güvenlik önlemlerine dikkat çeken Trafik ve Güvenli Sürüş Uzmanı Mesut Tulukçu, güncellenen kurallar gereği araçlarda reflektör, ilk yardım çantası ve yangın söndürme tüpü bulundurmanın esnetilemez bir zorunluluk olduğunu vurguladı.
Tulukçu, bu temel malzemelerin eksikliğinin araç muayenelerinde "ağır kusur" sayılarak aracın trafikten men edilmesine kadar varan sonuçlar doğurabileceğini hatırlattı.
Denetimlerde sürücülerin en çok mağdur olduğu konunun ekipmanların geçerlilik durumu olduğunu belirten Tulukçu, şu uyarılarda bulundu:
"Yangın tüpünüz bagajda olabilir ancak son kullanma tarihi geçmişse küçük bir kıvılcıma bile müdahale edemezsiniz. İlk yardım çantasının içindeki sargı bezleri ve solüsyonların tam ve güncel olması şarttır. Ekipler sadece ürünün varlığına değil, kullanılabilir durumda olup olmadığına bakıyor. Unutulmamalıdır ki bir reflektörün eksikliği, yolda kaldığınızda arkadan gelen araçların sizi fark etmemesine ve zincirleme kazalara yol açabilir."
Zorunlu ekipmanların yanı sıra bagajda her an kullanıma hazır bir acil durum seti bulunması gerektiğinin uzmanlar altını çiziyor.
Uzmanlar; kriko, bijon anahtarı, stepne veya lastik tamir kiti, takviye kablosu, çekme halatı, pense, tornavida takımı, el feneri ve iş eldiveni gibi yardımcı malzemelerin de araçta yer almasını tavsiye ediyor.
Yetkililer, trafik çevirmelerindeki asıl amacın ceza yazmak değil, yola çıkmadan önce yapılan ufak hazırlıklarla trafikteki herkesin can güvenliğini güvence altına almak olduğunu belirtiyor.