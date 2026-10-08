Milyonlarca sürücüye ağır ceza yolda: 81 ilde polisler bagajları tek tek açıyor

"Yangın tüpünüz bagajda olabilir ancak son kullanma tarihi geçmişse küçük bir kıvılcıma bile müdahale edemezsiniz. İlk yardım çantasının içindeki sargı bezleri ve solüsyonların tam ve güncel olması şarttır. Ekipler sadece ürünün varlığına değil, kullanılabilir durumda olup olmadığına bakıyor. Unutulmamalıdır ki bir reflektörün eksikliği, yolda kaldığınızda arkadan gelen araçların sizi fark etmemesine ve zincirleme kazalara yol açabilir."