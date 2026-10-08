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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda (TÜRİB) faaliyet gösteren aracıların yetkilendirilmesi, gözetimi ve denetimine dair usul ve esasları belirleyen yeni düzenlemeyle birlikte, aracı kurumların işlem yetkilerine önemli yenilikler getirildi.

ELÜS VE VADELİ İŞLEMLERDE YENİ KURALLAR

Yeni yönetmelik kapsamında aracıların Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ve vadeli işlem sözleşmelerindeki yetki sınırları çizildi:

KENDİ NAM VE HESABINA İŞLEM YETKİSİ

Aracılar, borsada ELÜS'e dayalı vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin kendi nam ve hesaplarına işlem gerçekleştirebilecek.

ELÜS ALIM-SATIM YASAĞI VE İSTİSNALARI

Aracılar, ELÜS'leri kural olarak kendi nam ve hesaplarına alıp satamayacak. Ancak şu durumlarda istisna uygulanacak: Müşteri emir iletiminde oluşan hatalı işlemlerin düzeltilmesi,

Vadeli işlem sözleşmelerinin uzlaşma şekline bağlı olarak teslim edilen ELÜS'ler,

Borsa tarafından belirlenen asgari miktarın altında ürünü bulunan müşterilerin talepleri doğrultusundaki alım-satımlar.

31 ARALIK 2028 TARİHİNE DİKKAT

Bakanlık, 31 Aralık 2028 tarihinden itibaren ürün piyasalarındaki yetkinliği yeterli görülen aracı kuruluşları Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) uygun görüşüyle "aracı" olarak yetkilendirebilecek. Yetkilendirilen kuruluşlar borsaya üye olmadan faaliyete geçemeyecek.



İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer düzenleme ise Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik oldu. Güvenli, serbest rekabete dayalı ve şeffaf bir borsa ortamı hedefleyen düzenlemede öne çıkan başlıklar şöyle:

UZLAŞMA VE TESLİMAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ELÜS işlemlerinde alıcı taraf nakdi ödemekle, satıcı taraf ise ürün senedini teslimle yükümlü kılındı. Vadeli işlem sözleşmelerinde taraflar, borsa yönergelerinde yer alan uzlaşma yöntemleriyle de yükümlülüklerini yerine getirebilecek.

NAKİT VE VARLIK TRANSFERİ

Yükümlülüklerin borsa üyeleri veya takas/saklama hizmeti alınan kuruluşlarca zamanında yerine getirilmesiyle transferler sağlanacak.

BORSANIN SORUMLULUK SINIRI

Borsa, üyelerin takas ve saklama hizmeti aldığı kuruluşların müşterilerine karşı olan yükümlülüklerinden veya ihlallerinden doğan zararlardan sorumlu tutulamayacak.