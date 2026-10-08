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Kaynak: Ekonomi Servisi

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 7 Ekim işlemlerinde yüzde 2,03 değer kaybıyla 12.122,94 puana geriledi. Günlük işlem hacmi 113,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, Brent petrolün 100 doların üzerinde tutunması ve küresel enflasyonist baskılar iç piyasayı olumsuz etkiledi.

Analistler, eylül sonundaki 11.926 seviyesinden başlayan tepki alımlarının 12.500 direncine takıldığına dikkat çekerek; 12.000 seviyesini psikolojik destek, 11.900 puanı ise teknik destek olarak işaret etti. Dün bankacılık endeksinin (XBANK) ise yüzde 0,16 düşüşle pozitif ayrıştığı görüldü. Bu dirençte, beklentilerin altında gelen TÜFE sonrası TCMB'den 22 Ekim'de beklenen faiz indirimi etkili oldu.

İŞTE BORSADA EN ÇOK YATIRIMCISI OLAN İLK 10 HİSSE

Gedik Yatırım tarafından 6 Ekim verileri dikkate alınarak hazırlanan analize göre, Borsa İstanbul'da en çok yatırımcıya sahip ilk 10 şirket şu şekilde sıralandı:

THYAO (Türk Hava Yolları): 801.254 Yatırımcı

TUPRS (Tüpraş): 781.416 Yatırımcı

SASA (Sasa Polyester): 713.502 Yatırımcı

ASELS (Aselsan): 659.707 Yatırımcı

ISCTR (İş Bankası C): 514.148 Yatırımcı

HEKTS (Hektaş): 496.347 Yatırımcı

SISE (Şişecam): 447.252 Yatırımcı

PGSUS (Pegasus): 408.778 Yatırımcı

ALTNY (Altınay Savunma): 383.858 Yatırımcı

EREGL (Ereğli Demir Çelik): 357.287 Yatırımcı

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Listede yer alan dev şirketlerin yıl içi performansları da dikkat çekti:

EN ÇOK KAZANDIRANLAR

TUPRS bu yıl yaklaşık yüzde 118 ve ASELS yüzde 62 primle öne çıkan hisseler oldu.

EN ÇOK GERİLEYEN

SASA yıl başından bu yana yüzde 31 değer kaybı ile listenin en çok düşen hissesi olarak kaydedildi.

KURUMSAL YATIRIMCI GÜCÜ

TUPRS, EREGL, ASELS ve ISCTR hisselerinde kurumsal yatırımcı oranının yüzde 66 ve üzerinde gerçekleşmesi, bu hisselerin profesyonel portföyler ve uzun vadeli fonlar tarafından tercih edildiğini gösterdi.