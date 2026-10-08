Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin merakla beklenen sektör hesapları verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre Türkiye’nin Gayrisafi Milli Hasılası (GSMH), 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 41,4 artarak 62 trilyon 288 milyar 195 milyon 804 bin TL seviyesine ulaştı.

Toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı sağlayan sektör yüzde 55,5’lik payla mali olmayan şirketler oldu. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı (ve hanehalkına hizmet veren kâr amacı olmayan kuruluşlar - HHKOK) ile genel devlet takip etti.

TOPLAM TASARRUFUN GSYH'YE ORANI YÜZDE 29,9 OLDU

2025 yılında toplam gayrisafi tasarrufun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı yüzde 29,9 olarak gerçekleşti.

Tasarrufların sektörel dağılımında öne çıkan oranlar şu şekilde kayıtlara geçti:

Mali Olmayan Şirketler: Yüzde 15,0

Hanehalkı: Yüzde 9,1

Genel Devlet: Yüzde 4,1

Mali Şirketler: Yüzde 1,7

NET BORÇLANMA İKİ KATINA ÇIKTI

Hanehalkının harcanabilir gelirine oranını gösteren gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı artış gösterdi. 2024 yılında yüzde 13,9 seviyesinde olan oran, 2025 yılında yüzde 14,3’e çıktı.

Diğer yandan, toplam ekonominin finansman dengesinde net borç alma pozisyonunda artış gözlendi. Toplam ekonomi 2024 yılında GSYH’nin yüzde 0,9’u oranında net borç alan pozisyondayken, bu oran 2025 yılında GSYH'nin yüzde 1,8'ine yükseldi.