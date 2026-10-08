Denizlerdeki av veriminin katlanarak artması, palamut etiketlerinde sert bir gerilemeye yol açtı.
Kasa fiyatı yarım kilo kıymaya denk: İşte il il fiyatı
Av miktarının yükselmesi palamut etiketlerini aşağı çekti. Şile'de 10 adet büyük palamuttan oluşan bir kasa 500 liraya gerileyerek yarım kilo kıyma fiyatına alıcı buluyor.Kaynak: Haber Merkezi
Balıkların gramajı büyümesine rağmen fiyatların düşmesi, palamudu sofraların en ekonomik hayvansal protein alternatifi konumuna getirdi.
Sözcü gazetesinin haberine göre güncel kırmızı et bedelleri göz önüne alındığında, 10 adet iri palamut içeren bir kasanın yarım kilo kıymayla aynı ücrete satılması dikkatleri çekiyor.
Karadeniz'den Ege'ye uzanan sahil şeridindeki tezgahlarda bolluk göze çarpıyor.
İstanbul'un Şile ilçesinde 600 ile 800 gram arasındaki büyük palamutlar 50 liraya kadar düşerken, yaklaşık 6-8 kilogramlık 10'lu kasalar 500 liradan işlem görüyor.
Bartın genelinde sezon başlangıcında 200 lira olan balık bedelleri 60 lira seviyelerine indi.
Ordu ve Giresun illerindeki balıkçılarda boyutuna göre 50, 75, 100 ve 125 liralık fiyatlar göze çarpıyor.
Trabzon'da ilk günlerde 300-500 gram olan palamutlar 1 kilogramlık ağırlığa erişerek 100-150 lira arasında satılıyor.
İzmir halinde çıkış fiyatı 60 lira olan balık pazar tezgahlarında 100 ile 150 lira arasında alıcı buluyor.
Mevsimin en yağlı evresinde bulunan palamut, bünyesindeki yoğun Omega-3 yağ asitleriyle kalp-damar sağlığını koruyor ve kötü kolesterolün azalmasına destek veriyor.
İçerdiği güçlü A, D ve B12 vitaminleri sayesinde göz sağlığını destekliyor ve zihinsel kapasiteyi artırarak bitkinliği ortadan kaldırıyor.
Bunun yanı sıra nitelikli hayvansal protein yapısıyla iskelet ve kas gelişimini destekleyen bu deniz ürünü, saç köklerini de besliyor.
Fiyatların hesaplı olduğu bu mevsimde stok yapmak isteyen vatandaşların muhafaza koşullarına dikkat etmesi şart.
Balıkların içi temizlenip halka biçiminde dilimlendikten sonra, kanının tamamen arınması ve acılaşmanın önlenmesi maksadıyla soğuk buzlu suda 20-30 dakika bekletilmesi gerekiyor.
Sudan çıkarılan dilimler kağıt havlu yardımıyla iyice kurulanmalı, porsiyonlara ayrılarak havası tahliye edilmiş poşetler içinde -18 derecelik derin dondurucuda 3 ila 6 ay boyunca muhafaza edilmeli.