Yeniçağ Gazetesi
08 Ekim 2026 Perşembe
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Anasayfa Ekonomi Kasa fiyatı yarım kilo kıymaya denk: İşte il il fiyatı

Kasa fiyatı yarım kilo kıymaya denk: İşte il il fiyatı

Av miktarının yükselmesi palamut etiketlerini aşağı çekti. Şile'de 10 adet büyük palamuttan oluşan bir kasa 500 liraya gerileyerek yarım kilo kıyma fiyatına alıcı buluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Kasa fiyatı yarım kilo kıymaya denk: İşte il il fiyatı - Resim: 1

Denizlerdeki av veriminin katlanarak artması, palamut etiketlerinde sert bir gerilemeye yol açtı.

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Kasa fiyatı yarım kilo kıymaya denk: İşte il il fiyatı - Resim: 2

Balıkların gramajı büyümesine rağmen fiyatların düşmesi, palamudu sofraların en ekonomik hayvansal protein alternatifi konumuna getirdi.

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Kasa fiyatı yarım kilo kıymaya denk: İşte il il fiyatı - Resim: 3

Sözcü gazetesinin haberine göre güncel kırmızı et bedelleri göz önüne alındığında, 10 adet iri palamut içeren bir kasanın yarım kilo kıymayla aynı ücrete satılması dikkatleri çekiyor.

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Kasa fiyatı yarım kilo kıymaya denk: İşte il il fiyatı - Resim: 4

Karadeniz'den Ege'ye uzanan sahil şeridindeki tezgahlarda bolluk göze çarpıyor.

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Kasa fiyatı yarım kilo kıymaya denk: İşte il il fiyatı - Resim: 5

İstanbul'un Şile ilçesinde 600 ile 800 gram arasındaki büyük palamutlar 50 liraya kadar düşerken, yaklaşık 6-8 kilogramlık 10'lu kasalar 500 liradan işlem görüyor.

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Kasa fiyatı yarım kilo kıymaya denk: İşte il il fiyatı - Resim: 6

Bartın genelinde sezon başlangıcında 200 lira olan balık bedelleri 60 lira seviyelerine indi.

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Kasa fiyatı yarım kilo kıymaya denk: İşte il il fiyatı - Resim: 7

Ordu ve Giresun illerindeki balıkçılarda boyutuna göre 50, 75, 100 ve 125 liralık fiyatlar göze çarpıyor.

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Kasa fiyatı yarım kilo kıymaya denk: İşte il il fiyatı - Resim: 8

Trabzon'da ilk günlerde 300-500 gram olan palamutlar 1 kilogramlık ağırlığa erişerek 100-150 lira arasında satılıyor.

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Kasa fiyatı yarım kilo kıymaya denk: İşte il il fiyatı - Resim: 9

İzmir halinde çıkış fiyatı 60 lira olan balık pazar tezgahlarında 100 ile 150 lira arasında alıcı buluyor.

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Kasa fiyatı yarım kilo kıymaya denk: İşte il il fiyatı - Resim: 10

Mevsimin en yağlı evresinde bulunan palamut, bünyesindeki yoğun Omega-3 yağ asitleriyle kalp-damar sağlığını koruyor ve kötü kolesterolün azalmasına destek veriyor.

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Kasa fiyatı yarım kilo kıymaya denk: İşte il il fiyatı - Resim: 11

İçerdiği güçlü A, D ve B12 vitaminleri sayesinde göz sağlığını destekliyor ve zihinsel kapasiteyi artırarak bitkinliği ortadan kaldırıyor.

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Kasa fiyatı yarım kilo kıymaya denk: İşte il il fiyatı - Resim: 12

Bunun yanı sıra nitelikli hayvansal protein yapısıyla iskelet ve kas gelişimini destekleyen bu deniz ürünü, saç köklerini de besliyor.

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Kasa fiyatı yarım kilo kıymaya denk: İşte il il fiyatı - Resim: 13

Fiyatların hesaplı olduğu bu mevsimde stok yapmak isteyen vatandaşların muhafaza koşullarına dikkat etmesi şart.

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Kasa fiyatı yarım kilo kıymaya denk: İşte il il fiyatı - Resim: 14

Balıkların içi temizlenip halka biçiminde dilimlendikten sonra, kanının tamamen arınması ve acılaşmanın önlenmesi maksadıyla soğuk buzlu suda 20-30 dakika bekletilmesi gerekiyor.

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Kasa fiyatı yarım kilo kıymaya denk: İşte il il fiyatı - Resim: 15

Sudan çıkarılan dilimler kağıt havlu yardımıyla iyice kurulanmalı, porsiyonlara ayrılarak havası tahliye edilmiş poşetler içinde -18 derecelik derin dondurucuda 3 ila 6 ay boyunca muhafaza edilmeli.

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