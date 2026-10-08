Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Enflasyondan arındırılmış verilere göre, eylül ayında yatırımcısının yüzünü en çok Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) güldürürken, yıllık bazda en yüksek kazancı külçe altın sağladı. Borsa ve döviz ise genel tabloda yatırımcısına kaybettiren araçlar arasında yer aldı.

KISA VADEDE DİBS VE MEVDUAT ÖNE ÇIKTI

Eylül ayında enflasyon etkisinden arındırılmış (reel) getirilere bakıldığında, zirveye DİBS yerleşti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,40, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,18 oranında net kazanç sağlayan DİBS, ayın en kârlı yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde mevduat faizi de (brüt) enflasyona karşı yatırımcısını koruyarak TÜFE bazında yüzde 1,19 oranında reel getiri sağladı. Eylül ayında riskli varlıklar ve döviz ise yatırımcısını üzdü. Ayın en ağır kaybını TÜFE bazında yüzde 5,79 düşüşle BIST 100 endeksi yaşarken; külçe altın yüzde 2,02, Euro yüzde 0,89 ve Amerikan Doları yüzde 0,22 oranında kaybettirdi.

3 VE 6 AYLIK DÖNEMDE MEVDUAT "GÜVENLİ LİMAN" OLDU

Orta vadeli yatırımlarda mevduat faizinin istikrarlı getirisi dikkat çekti. Üç aylık değerlendirmede TÜFE'ye göre yüzde 4,11 ile en yüksek reel getiriyi sağlayan mevduat faizi, altı aylık periyotta da yüzde 3,15 ile kazandıranlar listesinin zirvesinde yer aldı.

Değerlendirme periyodu uzadıkça borsa ve altındaki erime belirginleşti. BIST 100 endeksi üç aylık dönemde TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,29 ile en çok kaybettiren araç olurken, altı aylık dönemde en büyük hayal kırıklığını yüzde 15,73'lük ağır reel kayıpla külçe altın yarattı.

YILLIK BAZDA ALTIN ZİRVEYİ BIRAKMADI, DÖVİZ SINIFTA KALDI

Kısa ve altı aylık vadede ciddi kayıplar yaşatan külçe altın, bir yıllık geniş perspektifte kayıplarını telafi ederek yatırımcısına en çok kazandıran araç unvanını aldı. Yıllık değerlendirmede TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,30, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,25 oranında reel getiri sağlayan altın, uzun vadeli yatırımcısının alım gücünü korudu.

Yıllık tabloda DİBS (yüzde 3,93) ve mevduat faizi (yüzde 0,32) enflasyonun üzerinde kalmayı başararak yatırımcısına kazanç sağlayan diğer araçlar oldu. Buna karşılık döviz kurları ve pay piyasaları son bir yılı ekside kapattı. Yıllık bazda TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 4,56 oranında reel değer kaybederken; Amerikan Doları yüzde 9,26, Euro ise yüzde 10,97'lik oranlarla yatırımcısına en çok kaybettiren finansal araçlar olarak kayıtlara geçti.