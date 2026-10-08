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Kaynak: Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı’nın 1-16 Eylül 2026 verilerine dayanarak 8 Ekim 2026’da yayımladığı Dış Ticaret Beklenti Anketi, yılın son çeyreği için endişe verici bir tablo ortaya koydu. Dış ticaretteki makas, ihracatçının kan kaybettiği, ithalat beklentisinin ise hızla tırmandığı son derece çarpıcı bir veri setiyle rekor seviyede açılmış durumda. 100 puanlık kritik eşiğin net bir şekilde böldüğü bu iki cephe, dış ticaret dinamiklerindeki dengesizliğin giderek derinleştiğini gösterdi.

İHRACATTA SİPARİŞLER KESİLİYOR

Üçüncü çeyrekte 101,5 olan İhracat Beklenti Endeksi, dördüncü çeyrekte 4,6 puan birden düşerek 96,9’a geriledi ve "daralma" bölgesine indi. Ankette gelecek üç aya dair umutlar (ihracat beklentisi 121,2, sipariş beklentisi 119,7) yüksek görünse de sahadaki sipariş gerçekleri tabloyu karartıyor. Mevcut kayıtlı ihracat sipariş düzeyi 83,0’ten 67,2’ye, son üç aylık siparişleri gösteren endeks ise 101,7’den 79,6’ya sert bir düşüş yaşadı. İhracat tarafında mevcut iş hacmi hızla eriyor.

İTHALAT BEKLENTİSİNDE DURDURULAMAZ

Yükseliş İhracattaki daralmanın aksine, ithalat tarafında agresif bir büyüme beklentisi hakim. Üçüncü çeyrekte 102,7 olan İthalat Beklenti Endeksi, dördüncü çeyrekte 12,7 puanlık sıçramayla 115,4’e ulaştı. Mevcut ithalat sipariş düzeyi 97,4 seviyesinde kayda geçerken, gelecek üç aylık ithalat beklentisinin 130,1 puana fırlaması döviz talebinin ve yurt dışı alımların artarak devam edeceğini gösterdi.

İTHALAT BİRİM FİYATLARINDA KORKUTAN MALİYET ARTIŞI

İthalat endeksini yukarı çeken en çarpıcı ve riskli kalem ise fiyat beklentileri oldu. Gelecek üç aya ilişkin ithalat birim fiyatı beklentisi 118,5 puandan tam 22,7 puanlık sıçramayla 141,2’ye çıktı.

BEKLENTİLER ARASINDAKİ UÇURUM BÜYÜDÜ

Endeks hesaplamalarında büyüme ile daralmayı ayıran 100 puanlık eşik değer, yılın son çeyreğinde iki zıt kutbu tescilledi. İhracat beklentisi 96,9 puanla daralmayı işaret ederken, ithalat beklentisi 115,4 puanla belirgin bir artışa işaret etti.

Sadece bir çeyrek önce ihracat ve ithalat beklentileri arasında yalnızca 1,2 puanlık zararsız bir fark varken, dördüncü çeyrek itibarıyla bu makasın 18,5 puana fırlaması, dış ticaret dengesindeki bozulmanın hızını net bir şekilde gözler önüne serdi.