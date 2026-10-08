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Kaynak: AA

Çevre dostu adımlarla geri dönüşümden kazanç elde edilmesini hedefleyen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi hızla yaygınlaşıyor. Uygulama kapsamında 25 Eylül itibarıyla 326 milyon 622 bin pet, alüminyum ve cam içecek ambalajı toplandı. Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı ise kısa sürede 3,3 milyonu buldu.

Vatandaşlar, il, ilçe ve mahallelerdeki iade noktalarını doa.gov.tr internet sitesinden veya cep telefonlarına indirebilecekleri DOA mobil uygulaması üzerinden görebiliyor. İade makinelerine bırakılan DOA logolu ambalajların bedeli, uygulamadaki dijital cüzdana aktarılıyor. Biriken tutar banka hesaplarına çekilebildiği gibi, ATM’lerden nakit olarak alınabiliyor ya da anlaşmalı iş yerlerinde alışverişte kullanılabiliyor.

PLASTİKTE DIŞA BAĞIMLILIĞI DÜŞÜRECEK

Türkiye’de yıllık 25 milyar depozitolu ürünün piyasaya sürüldüğünü belirten geri dönüşüm şirketi Burkasan Genel Müdürü Birhan Denktaş, sistemin sanayi için kritik önemde bir atık yönetimi operasyonu olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin plastik ham maddede yüzde 80 dışa bağımlı olduğuna dikkat çeken Denktaş, şu bilgileri paylaştı:

SANAYİYE YERLİ HAM MADDE

"Toplanan bütün ambalajlar işlenerek başta otomotiv, tekstil ve içecek endüstrisi olmak üzere sanayinin farklı alanlarında ham maddeye dönüştürülüyor. Atıklar toplandıkça plastik ham madde ithalatının belirgin şekilde düşeceği öngörülüyor."

Vatandaş ilgisinin yüksek olduğunu belirten Denktaş, iki ila üç yıl içinde ham maddenin yüzde 80-85’inin piyasadan toplanacağını ve dünyaya örnek bir kurgunun hayata geçirileceğini kaydetti.

HANGİ AMBALAJLAR İADE EDİLEBİLECEK?

Sistem kapsamındaki iade kriterleri belirli standartlara bağlandı. Üzerinde DOA İşareti bulunan şu ambalajlar iade iade noktalarına teslim edilebilecek:

HACİM LİMİTİ: 0,10 litre ile 3,01 litre arasındaki ambalajlar

AMBALAJ TÜRÜ: Tek kullanımlık pet, cam ve alüminyum şişe/kutu ambalajlı boş ürünler