Kaynak: AA

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Ekonomi Forumu'nda para politikasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik verilerin beklentiler doğrultusunda ilerlemesi halinde yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmak için ek faiz artışlarına ihtiyaç duyulacağını belirten Waller, adımların zamanlaması konusunda esnekliğe sahip olduklarını vurguladı. Artışların art arda gelen toplantılarda yapılmasının zorunlu olmadığını ifade eden Waller, kararların makul bir zaman dilimi içinde hayata geçirilmesinin yeterli olacağını dile getirdi.

BÜYÜME ENDİŞESİ YOK, ODAK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Waller’ın açıklamaları, diğer üst düzey Fed yetkililerinin yeni bir sıkılaşma adımından önce ekonomik tabloyu izlemek için zamana ihtiyaç duyulduğu yönündeki görüşleriyle paralellik taşıyor. Geçtiğimiz ay 2023'ten bu yana ilk kez oy birliğiyle faiz artırma kararı alan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bu adımının, tek bir veriye değil, yüksek enflasyonun kalıcılığına işaret eden geniş çaplı verilere dayandığı belirtildi.

Yılın ikinci yarısında ekonomik aktivitenin güçlendiğine dikkat çeken Waller, sıkı para politikasının ekonomide hasar verici bir yavaşlamaya yol açmasından endişe duymadığını net bir dille ifade etti. Asıl riskin, beş buçuk yılı aşkın süredir hedefin üzerinde seyreden enflasyonun, tüketiciler, işletmeler ve yatırımcılar nezdindeki geleceğe dönük enflasyon beklentilerini kalıcı olarak bozması olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan vadeli işlem piyasaları, yakın vadedeki toplantıda faizlerin sabit bırakılmasını, olası bir faiz artışının ise aralık ayında gerçekleşmesini fiyatlıyor.

NOKTASAL GRAFİKTE 2027 BEKLENTİLERİ

Eylül ayındaki toplantının ardından yayımlanan Ekonomik Tahminler Özeti'nin (noktasal grafik) işlevine de değinen Waller, medyan beklentinin bu yıl içinde bir ek faiz artışını daha uygun bulduğunu hatırlattı. 2027 yılına yönelik tahminlerin yıl içindeki olası artış ve indirim döngüleri nedeniyle okuması karmaşık bir tablo sunduğunu belirten Waller, sekiz komite üyesinin faiz oranlarının 2027 sonunda mevcut seviyesinin 50 baz puan üzerinde kalmasını beklediğini aktardı.

PİYASALARDA FED ETKİSİ

Christopher Waller’ın konuşmasını yaptığı dakikalarda ons altın 4 bin 133 dolar ile 4 bin 118 dolar arasında oynaklık gösterdi. Anlık olarak yüzde 0,34’lük bir yükseliş ivmesiyle 4 bin 125 dolar seviyelerinde işlem kaydetti. Waller’ın konuşmasını yaptığı dakikalarda ise dolarda hafif yükseliş eğrisi dikkat çekti. 49,21 seviyelerine kadar dolar kuru yükseliş gösterdi.