Yeniçağ Gazetesi
08 Ekim 2026 Perşembe
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Anasayfa Otomotiv Ekim ayının en ucuz otomobilleri belli oldu: İşte en ucuz markalar ve modelleri

Ekim ayının en ucuz otomobilleri belli oldu: İşte en ucuz markalar ve modelleri

Ekim 2026'da Türkiye'de sıfır otomobil fiyatları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Dacia ve Kia 1 milyon 460 bin liradan başlayan fiyatlarla listenin zirvesinde yer alırken, Fiat onları izledi. İşte en ucuz otomobiller...

Kaynak: Diğer
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Ekim ayının en ucuz otomobilleri belli oldu: İşte en ucuz markalar ve modelleri - Resim: 1

Dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle otomobil fiyatları sürekli değişiyor. Ekim ayında en ucuz sıfır otomobilin fiyatı 1 milyon 400 bin lirayı aşıyor.

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Ekim ayının en ucuz otomobilleri belli oldu: İşte en ucuz markalar ve modelleri - Resim: 2

En ucuz otomobil listesinde hangi markalar bulunuyor ve fiyatları kaç lira?

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Ekim ayının en ucuz otomobilleri belli oldu: İşte en ucuz markalar ve modelleri - Resim: 3

Döviz kurlarındaki hareketlilik ve artan üretim maliyetleri, sıfır otomobil fiyatlarının sürekli değişmesine yol açıyor. Araç fiyatları; marka, model ve özellikle donanım seçeneklerine göre büyük farklılıklar gösteriyor. Motor seçenekleri de fiyatları belirleyen önemli etkenlerden biri.

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Ekim ayının en ucuz otomobilleri belli oldu: İşte en ucuz markalar ve modelleri - Resim: 4

Ekim 2026 itibarıyla Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil, Dacia'nın Sandero Essential TCe 100 modeli. Bu otomobilin fiyatı 1 milyon 460 bin liradan başlıyor.

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Ekim ayının en ucuz otomobilleri belli oldu: İşte en ucuz markalar ve modelleri - Resim: 5

Dacia ile rekabet eden Kia da 1 milyon 460 bin liraya bir modelini piyasada tutuyor. Fiat ise 1 milyon 499 bin liralık en ucuz otomobiliyle sıralamada ikinci sırada yer alıyor.

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Ekim ayının en ucuz otomobilleri belli oldu: İşte en ucuz markalar ve modelleri - Resim: 6

2026 yılı ekim ayı için en ucuz araç fiyatları şöyle...

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Ekim ayının en ucuz otomobilleri belli oldu: İşte en ucuz markalar ve modelleri - Resim: 7

MARKALARIN EN UCUZ MODELLERİ NE KADAR?

Togg 1.884.980 TL

Renault 1.830.000 TL

Chery 2.175.000 TL

Dacia 1.460.000 TL

Citroen 1.645.000 TL

Opel 1.535.000 TL

Peugeot 1.999.500 TL

Ford 2.158.700 TL

Hyundai 1.562.000 TL

Kia 1.460.000 TL

Skoda 2.009.900 TL

Seat 1.857.000 TL

Honda 2.665.000 TL

Toyota 2.521.000 TL

Fiat 1.499.900 TL

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Ekim ayının en ucuz otomobilleri belli oldu: İşte en ucuz markalar ve modelleri - Resim: 8

Volkswagen 2.292.000 TL

Nissan 2.351.600 TL

MG 2.685.000 TL

BMW 4.037.800 TL

Mercedes 3.420.000 TL

BYD 4.077.000 TL

Tesla 2.474.985 TL

Suzuki 2.079.000 TL

Cupra 2.650.000 TL

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Ekim ayının en ucuz otomobilleri belli oldu: İşte en ucuz markalar ve modelleri - Resim: 9

DACIA SIFIR ARAÇ FİYATLARI

Dacia şu an en ucuz otomobili sunan marka. Bu markada modellerin fiyatları şöyle:

Dacia Sandero expression TCe 100 1.460.000 TL

Dacia Sandero Stepway Expression Eco-G 120 otomatik 1.786.000 TL

Dacia Sandero Stepwat Extreme Eco-G 120 otomatik 1.851.000 TL

Dacia Logan essential TCe 100 1.470.000 TL

Dacia Logan expression Eco-G 120 otomatik 1.734.000 TL

Dacia Logan journey Eco-G 120 otomatik 1.809.000 TL

Dacia Jogger expression Eco-G 120 - 5 koltuklu 1.730.000 TL

Dacia Jogger expression Eco-G 120 - 7 koltuklu 1.790.000 TL

Dacia Jogger extreme TCe 110 - 7 koltuklu 1.650.000 TL

Dacia Jogger extreme Eco-G 120 - 5 koltuklu 1.760.000 TL

Dacia Jogger extreme Eco-G 120 auto - 7 koltuklu 1.904.000 TL

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Ekim ayının en ucuz otomobilleri belli oldu: İşte en ucuz markalar ve modelleri - Resim: 10

SIFIR RENAULT FİYATLARI NE KADAR?

Sıfır Renault otomobil fiyatları 1.830.000 TL ile 4.050.000 TL arasında değişmekte.

Bu marka da cazip fiyatlar sunuyor.

Bu markanın model ve fiyatları şöyle:

Yeni Clio evolution plus TCe 115 EDC 1.830.000 TL

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Ekim ayının en ucuz otomobilleri belli oldu: İşte en ucuz markalar ve modelleri - Resim: 11

Yeni Clio esprit alpine TCe 115 EDC 2.035.000 TL

R5 E-Tech Techno EV52 150hp 2.140.000 TL

Captur techno mild hybrid EDC 140 hp 2.325.000 TL

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Ekim ayının en ucuz otomobilleri belli oldu: İşte en ucuz markalar ve modelleri - Resim: 12

Megane Touch 1.3 TCe 140 bg 1.841.000 TL

Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.199.000 TL

Megane Sedan Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.349.000 TL

Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.699.000 TL

Megane E-Tech Techno EV60 220 hp 2.386.000 TL

Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.379.000 TL

Boreal techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.899.000 TL

Boreal iconic Turbo TCe EDC 145 hp 3.049.000 TL

Boreal iconic Full hybrid E-Tech 160 hp 3.399.000 TL

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Ekim ayının en ucuz otomobilleri belli oldu: İşte en ucuz markalar ve modelleri - Resim: 13

Duster evolution Eco-G 120 hp 1.865.000 TL

Duster evolution Turbo Tce EDC 145 hp 2.050.000 TL

Duster evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp 2.850.000 TL

Duster techno Turbo Tce EDC 145 hp 2.200.000 TL

Duster techno Full hybrid E-Tech 160 hp 2.725.000 TL

Duster techno hybrid 4x4 LPG 150 hp 2.920.000 TL

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Ekim ayının en ucuz otomobilleri belli oldu: İşte en ucuz markalar ve modelleri - Resim: 14

Austral Techno mild hybrid 160 hp auto 2.900.000 TL

Austral Techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto 3.220.000 TL

Austral Techno esprit alpine E-tech full hybrid 200 hp 3.650.000 TL

Scenic E-Tech Esprit Alpine EV87 220 hp 3.490.000 TL

Rafale esprit alpine E-Tech full hybrid 200 hp 4.050.000 TL

Rafale esprit alpine hyper hybrid E-Tech 4x4 300 hp plug-in

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