Dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle otomobil fiyatları sürekli değişiyor. Ekim ayında en ucuz sıfır otomobilin fiyatı 1 milyon 400 bin lirayı aşıyor.
Ekim ayının en ucuz otomobilleri belli oldu: İşte en ucuz markalar ve modelleri
Ekim 2026'da Türkiye'de sıfır otomobil fiyatları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Dacia ve Kia 1 milyon 460 bin liradan başlayan fiyatlarla listenin zirvesinde yer alırken, Fiat onları izledi. İşte en ucuz otomobiller...Kaynak: Diğer
En ucuz otomobil listesinde hangi markalar bulunuyor ve fiyatları kaç lira?
Döviz kurlarındaki hareketlilik ve artan üretim maliyetleri, sıfır otomobil fiyatlarının sürekli değişmesine yol açıyor. Araç fiyatları; marka, model ve özellikle donanım seçeneklerine göre büyük farklılıklar gösteriyor. Motor seçenekleri de fiyatları belirleyen önemli etkenlerden biri.
Ekim 2026 itibarıyla Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil, Dacia'nın Sandero Essential TCe 100 modeli. Bu otomobilin fiyatı 1 milyon 460 bin liradan başlıyor.
Dacia ile rekabet eden Kia da 1 milyon 460 bin liraya bir modelini piyasada tutuyor. Fiat ise 1 milyon 499 bin liralık en ucuz otomobiliyle sıralamada ikinci sırada yer alıyor.
2026 yılı ekim ayı için en ucuz araç fiyatları şöyle...
MARKALARIN EN UCUZ MODELLERİ NE KADAR?
Togg 1.884.980 TL
Renault 1.830.000 TL
Chery 2.175.000 TL
Dacia 1.460.000 TL
Citroen 1.645.000 TL
Opel 1.535.000 TL
Peugeot 1.999.500 TL
Ford 2.158.700 TL
Hyundai 1.562.000 TL
Kia 1.460.000 TL
Skoda 2.009.900 TL
Seat 1.857.000 TL
Honda 2.665.000 TL
Toyota 2.521.000 TL
Fiat 1.499.900 TL
Volkswagen 2.292.000 TL
Nissan 2.351.600 TL
MG 2.685.000 TL
BMW 4.037.800 TL
Mercedes 3.420.000 TL
BYD 4.077.000 TL
Tesla 2.474.985 TL
Suzuki 2.079.000 TL
Cupra 2.650.000 TL
DACIA SIFIR ARAÇ FİYATLARI
Dacia şu an en ucuz otomobili sunan marka. Bu markada modellerin fiyatları şöyle:
Dacia Sandero expression TCe 100 1.460.000 TL
Dacia Sandero Stepway Expression Eco-G 120 otomatik 1.786.000 TL
Dacia Sandero Stepwat Extreme Eco-G 120 otomatik 1.851.000 TL
Dacia Logan essential TCe 100 1.470.000 TL
Dacia Logan expression Eco-G 120 otomatik 1.734.000 TL
Dacia Logan journey Eco-G 120 otomatik 1.809.000 TL
Dacia Jogger expression Eco-G 120 - 5 koltuklu 1.730.000 TL
Dacia Jogger expression Eco-G 120 - 7 koltuklu 1.790.000 TL
Dacia Jogger extreme TCe 110 - 7 koltuklu 1.650.000 TL
Dacia Jogger extreme Eco-G 120 - 5 koltuklu 1.760.000 TL
Dacia Jogger extreme Eco-G 120 auto - 7 koltuklu 1.904.000 TL
SIFIR RENAULT FİYATLARI NE KADAR?
Sıfır Renault otomobil fiyatları 1.830.000 TL ile 4.050.000 TL arasında değişmekte.
Bu marka da cazip fiyatlar sunuyor.
Bu markanın model ve fiyatları şöyle:
Yeni Clio evolution plus TCe 115 EDC 1.830.000 TL
Yeni Clio esprit alpine TCe 115 EDC 2.035.000 TL
R5 E-Tech Techno EV52 150hp 2.140.000 TL
Captur techno mild hybrid EDC 140 hp 2.325.000 TL
Megane Touch 1.3 TCe 140 bg 1.841.000 TL
Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.199.000 TL
Megane Sedan Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.349.000 TL
Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.699.000 TL
Megane E-Tech Techno EV60 220 hp 2.386.000 TL
Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.379.000 TL
Boreal techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.899.000 TL
Boreal iconic Turbo TCe EDC 145 hp 3.049.000 TL
Boreal iconic Full hybrid E-Tech 160 hp 3.399.000 TL
Duster evolution Eco-G 120 hp 1.865.000 TL
Duster evolution Turbo Tce EDC 145 hp 2.050.000 TL
Duster evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp 2.850.000 TL
Duster techno Turbo Tce EDC 145 hp 2.200.000 TL
Duster techno Full hybrid E-Tech 160 hp 2.725.000 TL
Duster techno hybrid 4x4 LPG 150 hp 2.920.000 TL
Austral Techno mild hybrid 160 hp auto 2.900.000 TL
Austral Techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto 3.220.000 TL
Austral Techno esprit alpine E-tech full hybrid 200 hp 3.650.000 TL
Scenic E-Tech Esprit Alpine EV87 220 hp 3.490.000 TL
Rafale esprit alpine E-Tech full hybrid 200 hp 4.050.000 TL
Rafale esprit alpine hyper hybrid E-Tech 4x4 300 hp plug-in