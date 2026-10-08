Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin gözü Ocak ayında yapılacak zamma çevrildi. Konuyu katıldığı YouTube yayınında değerlendiren SGK uzmanı Ali Tümtürk, ekonomistlerin beklentileri ve güncel veriler ışığında en düşük emekli maaşına dair net bir rakam verdi.
SGK Uzmanı Ali Tümtürk en düşük emekli maaşı için net rakam verdi
SGK Uzmanı Ali Tümtürk, Eylül ayı TÜİK enflasyon verilerinin ardından Ocak ayında emekli ve memuru bekleyen zam senaryolarını açıkladı. İşte en düşük emekli maaşının 26 bin TL sınırına dayanacağını öngören Tümtürk'ün tahminleri..Kaynak: Ekonomi Servisi
Ocak ayında maaşların ne kadar olacağına dair senaryoları anlatan Tümtürk, "3 aylık enflasyonun yüzde 5.92 olması planlanıyor.
Bu, emekliler için yıl sonunda yüzde 6 civarında bir enflasyon farkı oluşacağı anlamına geliyor. Benim tahminim en düşük emekli aylığı yüzde 10.11 seviyesinde bir artışla 25 bin 933 liraya yükselecek" ifadelerini kullandı.
SGK ve Bağ-Kur emeklileri için de geriye dönük enflasyon farklarının netleşmesiyle maaşların 26 bin TL seviyelerini bulacağını belirtti.
"MEHMET ŞİMEK'E KATILMIYORUM, TÜİK VERİLERİ HATALI"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyonun 57 ay sonra ilk kez yüzde 30'un altına düştüğüne yönelik açıklamalarını da eleştiren Tümtürk, sokağın enflasyonunun çok daha farklı olduğunu vurguladı.
TÜİK'in hesaplama yöntemlerini sert bir dille eleştiren Tümtürk, "Ben Mehmet Şimşek'e katılmıyorum. Bunu benzin ve mazot oranlarında görürsünüz, 100 liraya yaklaştı.
Pazar ve market alışverişlerine yansıdı. 20 liralık dereotu, maydanoz 40 liraya çıkmış, yüzde 100 zam gelmiş. Neye göre hesaplıyorlar? TÜİK'in hesaplamaları bana göre sıkıntılı. Yüzde 5.57 ile hiçbir şeye zam gelmedi, geldiyse pinpon topuna gelmiştir maalesef" diyerek tepkisini dile getirdi.
KİRA KRİZİ: " EV SAHİPLERİ EVİ SATIP FAİZE YÖNELİYOR"
TÜİK rakamlarının doğrudan etkilediği bir diğer kalem olan kira artışları ve barınma krizi de Tümtürk'ün gündemindeydi. Eski ve yeni kiracılar arasındaki uçuruma dikkat çeken uzman isim, Bursa ve İstanbul'dan örnekler vererek evlerin giderek küçüldüğünü (28 metrekare 1+0 evlerin 45 bin TL kirası olduğunu) belirtti.
Ev sahiplerinin de mağdur olduğuna değinen Tümtürk, "180 ay kira çarpanı artık hiçbir şeyi karşılamıyor. Yıllık iki kira devlete vergi olarak gidiyor. Çoğu ev sahibi evini satıp bankaya koyuyor. 4,5 milyonluk bir evin aylık kar payı veya faiz getirisi 150 bin lirayı buluyor. 'Niye kiraya vereyim, kiracıyla uğraşayım?' diye bakıyorlar. İki taraf için de sıkıntılı bir durum" sözleriyle gayrimenkul piyasasındaki tıkanıklığı özetledi.
İŞVERENLERE HAYATİ UYARI. 7 MİLYON LİRALIK " KAYITDIŞI" FATURASI
Danışmanlık yaptığı firmalarda karşılaştığı olaylardan yola çıkarak işverenlere çok kritik bir uyarıda bulunan Tümtürk, taşeron veya günlük işler için çağrılan ustaların sigorta durumlarının kontrol edilmemesinin felaketle sonuçlanabileceğini anlattı.
Yakın zamanda yaşanan bir iş kazasını örnek gösteren Tümtürk, işverenleri şu sözlerle uyardı: "Klima tamiri için gelen işçinin Bağ-Kur kaydı yok, emekliymiş ve herhangi bir sigorta girişi yok. İş yerinde vefat ediyor ve işverene 7 milyon lira civarında maddi ve manevi tazminat borcu hasıl oluyor. Bu genç bir işçi olsaydı 15-20 milyonu bulurdu. İşverenler mutlaka tamir veya temizlik için iş yerine aldıkları kişilerin sigorta dökümlerine baksınlar, gerekirse bir günlük sigortalarını başlatsınlar. Olmadığı zaman fabrikayı batıracak şekilde sıkıntıya maruz kalabiliyorlar."