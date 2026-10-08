SGK Uzmanı Ali Tümtürk en düşük emekli maaşı için net rakam verdi

Yakın zamanda yaşanan bir iş kazasını örnek gösteren Tümtürk, işverenleri şu sözlerle uyardı: "Klima tamiri için gelen işçinin Bağ-Kur kaydı yok, emekliymiş ve herhangi bir sigorta girişi yok. İş yerinde vefat ediyor ve işverene 7 milyon lira civarında maddi ve manevi tazminat borcu hasıl oluyor. Bu genç bir işçi olsaydı 15-20 milyonu bulurdu. İşverenler mutlaka tamir veya temizlik için iş yerine aldıkları kişilerin sigorta dökümlerine baksınlar, gerekirse bir günlük sigortalarını başlatsınlar. Olmadığı zaman fabrikayı batıracak şekilde sıkıntıya maruz kalabiliyorlar."