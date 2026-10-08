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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2 Ekim 2026 haftasında resmi rezerv varlıkları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,2 azalarak 167,4 milyar dolara düştü. Toplam rezervlerdeki gerilemede hem döviz hem de altın varlıklarında yaşanan düşüşler belirleyici oldu.

REZERV KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİM

Döviz varlıkları yüzde 2,3 oranında azalarak 52,7 milyar dolara geriledi. Altın rezervleri yüzde 2,4 oranında düşüşle 107,1 milyar dolar seviyesine indi.

IIMF rezerv pozisyonu ve Özel Çekme Hakları (SDR) toplamı 7,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim'den oluşan kamu sektörünün kısa vadeli döviz likiditesini etkileyen yükümlülükleri, aynı dönemde yüzde 1,2 artış göstererek 123,7 milyar dolara ulaştı. Bu kalemin alt detaylarında tablo şöyle şekillendi:

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri: Yüzde 4,1 artarak 55,9 milyar dolara çıktı.

Öte yandan 2 Ekim itibarıyla, Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz yükümlülüğü 19,3 milyar dolar olurken, altın swaplarından kaynaklanan net alacakları ise 3,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.