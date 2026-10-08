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Kaynak: AA

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayı FOMC toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklar, politika faizinde yıl sonuna kadar ilave bir artışa daha gidilebileceğini ortaya koydu. Enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu belirten yetkililer, iş gücü piyasasındaki dengelerin korunduğunu vurguladı.

Tutanakların ardından para piyasalarında Fed'in bu ay faizleri sabit tutma olasılığı yüzde 81 ile fiyatlanırken, aralık ayında ilave bir faiz artışı ihtimali yüzde 94'e yükseldi. Bu gelişmelerle ABD 10 yıllık hazine tahvili faizi yüzde 5,36 ile Nisan 2002'den, 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,73 ile Mayıs 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

JEOPOLİTİK GERİLİM PETROLÜ 102 DOLARA SÜRÜKLEDİ

Beyaz Saray'ın Pentagon'dan 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde İran hedeflerine yönelik saldırı seçenekleri istediği yönündeki haber akışı ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin azalması, enerji arzı üzerindeki tehditleri tırmandırdı. Brent petrolün varil fiyatı 102 dolara kadar yükseldi.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin yapay zeka, enerji fiyatları ve kamu borçları kaynaklı büyük bir belirsizlik döneminden geçtiğini belirterek acil politika adımları atılması çağrısında bulundu.

DÜNYA BORSALARINDA SATIŞ DALGASI

Küresel piyasalarda yükselen tahvil faizleri ve petrol fiyatları borsaları kırmızıya boyadı:

ABD PİYASALARI

S&P 500 yüzde 0,22, Nasdaq yüzde 0,22 ve Dow Jones yüzde 0,66 değer kaybetti.

Avrupa Piyasaları: İngiltere FTSE 100 yüzde 0,79, Almanya DAX 40 yüzde 1,35, Fransa CAC 40 yüzde 1,22 ve İtalya FTSE MIB 30 yüzde 2,51 geriledi.

ASYA PİYASALARI

Japonya Nikkei 225 yüzde 0,7, Hong Kong Hang Seng yüzde 0,7, Güney Kore Kospi yüzde 1,2 ve Çin Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 düştü.

BIST 100 GÜNÜ DÜŞÜŞLE KAPATTI

Yurt içinde BIST 100 endeksi dün yüzde 2,03 değer kaybederek 12 bin 122 puandan günü tamamladı. Dolar/TL 49,20 seviyelerinden işlem görürken, altının onsu yüzde 0,5 artışla 4 bin 133 dolara tırmandı. Analistler, BIST 100'de 12.000 ve 11.900 seviyelerini destek, 12.300 ve 12.400 puanı direnç olarak gösteriyor.

Diğer yandan, TCMB ev sahipliğinde İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Ekonomi Forumu bugün başlıyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin katılacağı dev zirvede, Fed üyesi Waller'ın saat 11.30'da konuşma yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise tasfiyesi yapılacak 3 şirketin 17 fonundaki 43 bin 643 yatırımcısına bugün ödeme yapılacağını duyurdu.