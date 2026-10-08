Yeniçağ Gazetesi
08 Ekim 2026 Perşembe
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Anasayfa Gündem Son ankette çarpıcı sonuçlar: YENİ Parti ve AK Parti arasındaki fark 4,1 puan

Son ankette çarpıcı sonuçlar: YENİ Parti ve AK Parti arasındaki fark 4,1 puan

Muhalefetin her fırsatta erken seçim istediği, belediyelerin yargı kararları veya transfer yöntemiyle el değiştirdiği dönemde, anket sonuçları kamuoyunca ilgiyle takip ediliyor.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Son ankette çarpıcı sonuçlar: YENİ Parti ve AK Parti arasındaki fark 4,1 puan - Resim: 1

YENİ Parti'nin kurumsal kimliğinin oturma süreci, AK Parti'nin sıçrama arayışı, muhalefetin alternatif ittifaklar oluşturma çabası vatandaşların oy tercihlerini doğrudan etkiliyor.

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Son ankette çarpıcı sonuçlar: YENİ Parti ve AK Parti arasındaki fark 4,1 puan - Resim: 2

Aydan aya, hatta günden güne yaşanan "oy geçirgenliği" güncel olarak anket firmalarının çalışmalarıyla veri haline getiriliyor.

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Son ankette çarpıcı sonuçlar: YENİ Parti ve AK Parti arasındaki fark 4,1 puan - Resim: 3

Kontak Araştırma'nın 29 Eylül-4 Ekim tarihlerinde 1773 kişiyle gerçekleştirdiği saha çalışmasında "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusuna yanıt arandı.

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Son ankette çarpıcı sonuçlar: YENİ Parti ve AK Parti arasındaki fark 4,1 puan - Resim: 4

Anket sonuçlarında iktidar ve muhalefet arasındaki makasın kapandığı görüldü.

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Son ankette çarpıcı sonuçlar: YENİ Parti ve AK Parti arasındaki fark 4,1 puan - Resim: 5

Kontak Araştırma'nın yayımladığı ankete göre bu pazar seçim olsa AK Parti'nin alacağı oy oranı %24,9

5 16
Son ankette çarpıcı sonuçlar: YENİ Parti ve AK Parti arasındaki fark 4,1 puan - Resim: 6

İşte çarpıcı anketin sonuçları:

6 16
Son ankette çarpıcı sonuçlar: YENİ Parti ve AK Parti arasındaki fark 4,1 puan - Resim: 7

🔴 %2.7 - YRP
🔴 %1.4 - TİP

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Son ankette çarpıcı sonuçlar: YENİ Parti ve AK Parti arasındaki fark 4,1 puan - Resim: 8

⚪️ %3.3 - MHP

8 16
Son ankette çarpıcı sonuçlar: YENİ Parti ve AK Parti arasındaki fark 4,1 puan - Resim: 9

🔵 %5.9 - İYİ

9 16
Son ankette çarpıcı sonuçlar: YENİ Parti ve AK Parti arasındaki fark 4,1 puan - Resim: 10

⚪️ %6.7 - ZP

10 16
Son ankette çarpıcı sonuçlar: YENİ Parti ve AK Parti arasındaki fark 4,1 puan - Resim: 11

🟣 %7.4 - DEM

11 16
Son ankette çarpıcı sonuçlar: YENİ Parti ve AK Parti arasındaki fark 4,1 puan - Resim: 12

🔴 %10.7 - CHP

12 16
Son ankette çarpıcı sonuçlar: YENİ Parti ve AK Parti arasındaki fark 4,1 puan - Resim: 13

🔴 %20.8 - YENİ Parti

13 16
Son ankette çarpıcı sonuçlar: YENİ Parti ve AK Parti arasındaki fark 4,1 puan - Resim: 14

🟠 %24.9 - AK Parti

14 16
Son ankette çarpıcı sonuçlar: YENİ Parti ve AK Parti arasındaki fark 4,1 puan - Resim: 15

Araştırma sonuçlarına göre kararsız/protesto ve geçersiz oyların oranı ise şöyle:

15 16
Son ankette çarpıcı sonuçlar: YENİ Parti ve AK Parti arasındaki fark 4,1 puan - Resim: 16

🔘 %7.7 - Kararsız
🔘 %5.0 - Protesto Oy
🔘 %3.5 - Diğer

16 16
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