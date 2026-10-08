YENİ Parti'nin kurumsal kimliğinin oturma süreci, AK Parti'nin sıçrama arayışı, muhalefetin alternatif ittifaklar oluşturma çabası vatandaşların oy tercihlerini doğrudan etkiliyor.
Son ankette çarpıcı sonuçlar: YENİ Parti ve AK Parti arasındaki fark 4,1 puan
Muhalefetin her fırsatta erken seçim istediği, belediyelerin yargı kararları veya transfer yöntemiyle el değiştirdiği dönemde, anket sonuçları kamuoyunca ilgiyle takip ediliyor.Aykut Metehan
Aydan aya, hatta günden güne yaşanan "oy geçirgenliği" güncel olarak anket firmalarının çalışmalarıyla veri haline getiriliyor.
Kontak Araştırma'nın 29 Eylül-4 Ekim tarihlerinde 1773 kişiyle gerçekleştirdiği saha çalışmasında "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusuna yanıt arandı.
Anket sonuçlarında iktidar ve muhalefet arasındaki makasın kapandığı görüldü.
Kontak Araştırma'nın yayımladığı ankete göre bu pazar seçim olsa AK Parti'nin alacağı oy oranı %24,9
İşte çarpıcı anketin sonuçları:
🔴 %2.7 - YRP
🔴 %1.4 - TİP
⚪️ %3.3 - MHP
🔵 %5.9 - İYİ
⚪️ %6.7 - ZP
🟣 %7.4 - DEM
🔴 %10.7 - CHP
🔴 %20.8 - YENİ Parti
🟠 %24.9 - AK Parti
Araştırma sonuçlarına göre kararsız/protesto ve geçersiz oyların oranı ise şöyle:
🔘 %7.7 - Kararsız
🔘 %5.0 - Protesto Oy
🔘 %3.5 - Diğer