Yeniçağ Gazetesi
08 Ekim 2026 Perşembe
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Erkeklere kötü haber: Halı sahaya zam geldi

Erkeklerin olmazsa olmazlarından olan halı saha keyfine, keyif kaçıracak bir haber geldi. Yeni karara göre halı sala ücretleri zamlanacak.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Erkeklere kötü haber: Halı sahaya zam geldi - Resim: 1

Yoğun çalışma temposu, iş ve özel hayat dengesi arasında bulunan 1 saatlik boluğun vaz geçilmez aktivitesi olan halı sahaya zam geliyor.

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Erkeklere kötü haber: Halı sahaya zam geldi - Resim: 2

Halı Sahacılar Birliği, saatlik halı saha ücretini 4 bin 200 lira olarak belirlemişti.

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Erkeklere kötü haber: Halı sahaya zam geldi - Resim: 3

Ancak bu fiyata halı sahada top koşturmak artık mümkün olmayacak.

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Erkeklere kötü haber: Halı sahaya zam geldi - Resim: 4

Halı saha ücretlerine yapılan zam "Artık kaleciler de para versin" dedirtecek cinsten.

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Erkeklere kötü haber: Halı sahaya zam geldi - Resim: 5

Halı Sahacılar Birliği, saatlik halı saha ücretlerine zam yapıldığını duyurdu.

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Erkeklere kötü haber: Halı sahaya zam geldi - Resim: 6

Yeni zamla birlikte halı saha kiralama bedeli 4 bin 200 liradan 4 bin 900 liraya çıkacak.

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Erkeklere kötü haber: Halı sahaya zam geldi - Resim: 7

8'8 e oynanan müsabakalarda kişi başı ücret 306 lira oldu.

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Erkeklere kötü haber: Halı sahaya zam geldi - Resim: 8

7'ye 7 oynana karşılaşmalarda ise kişi başı 350 lira alınacak.

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