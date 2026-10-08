Yoğun çalışma temposu, iş ve özel hayat dengesi arasında bulunan 1 saatlik boluğun vaz geçilmez aktivitesi olan halı sahaya zam geliyor.
Erkeklere kötü haber: Halı sahaya zam geldi
Erkeklerin olmazsa olmazlarından olan halı saha keyfine, keyif kaçıracak bir haber geldi. Yeni karara göre halı sala ücretleri zamlanacak.Aykut Metehan
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Halı Sahacılar Birliği, saatlik halı saha ücretini 4 bin 200 lira olarak belirlemişti.
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Ancak bu fiyata halı sahada top koşturmak artık mümkün olmayacak.
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Halı saha ücretlerine yapılan zam "Artık kaleciler de para versin" dedirtecek cinsten.
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Halı Sahacılar Birliği, saatlik halı saha ücretlerine zam yapıldığını duyurdu.
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Yeni zamla birlikte halı saha kiralama bedeli 4 bin 200 liradan 4 bin 900 liraya çıkacak.
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8'8 e oynanan müsabakalarda kişi başı ücret 306 lira oldu.
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7'ye 7 oynana karşılaşmalarda ise kişi başı 350 lira alınacak.
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