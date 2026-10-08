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Kaynak: AA

New York borsası, petrol fiyatlarındaki sert sıçrama ve tahvil piyasasındaki satış baskısının etkisiyle güne düşüşle başladı. Açılış seansında ABD'nin üç ana endeksinde de kayıplar görüldü:

Dow Jones endeksi: Yüzde 0,14 azalışla 51.105,04 puana geriledi.

S&P 500 endeksi: Yüzde 0,29 kayıpla 7.778,45 puana indi.

Nasdaq endeksi: Yüzde 0,44 düşüşle 27.416,03 puana geriledi.

PETROL FIRLADI, ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ ZİRVEYE YAKIN

Piyasalardaki negatif seyrin arkasında Jeopolitik riskler ve tahvil piyasasındaki hararet etkili oldu:

Petrolde yüzde 4'ü aşan sıçrama: ABD'nin İran'a yönelik olası yeni saldırı haberleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki alternatif geçiş güzergahlarının kapatılabileceği açıklamaları arz endişelerini tetikledi; petrol fiyatları yüzde 4'ün üzerinde yükseldi.

Tahvil faizleri zirvede: Satış baskısının sürdüğü tahvil piyasasında, dün yüzde 5,36 ile Nisan 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ABD 10 yıllık hazine tahvili faizi yüzde 5,28 seviyesinde dengelendi.

FED ÜYESİ WALLER'DAN İSTANBUL'DA "İLAVE FAİZ ARTIŞI" SİNYALİ

Para politikası kanadında Fed yetkililerinin şahin tondaki açıklamaları takip ediliyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, katıldığı İstanbul Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada ilave faiz artışlarının gerekebileceğine işaret etti:

"Ekonomik verilerin beklentiler doğrultusunda gelmeye devam etmesi halinde, enflasyonun yüzde 2 hedefine daha hızlı dönmesini desteklemek için ilave faiz artışları bekliyorum. Faiz artışlarının art arda toplantılarda yapılması gerekmiyor ancak makul bir süre içinde gerçekleştirilmesi şart."

Öte yandan açıklanan makroekonomik verilerde, ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 3 Ekim ile biten haftada 197 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı ve güçlü istihdam piyasasına işaret etti.