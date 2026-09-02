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YENİÇAĞ – 2 Eylül Çarşamba gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

SİLİVRİ AÇIKLARINDA 2 GEMİ ÇARPIŞTI: 10 PERSONELE ULAŞILAMIYOR

İstanbul Valiliği Silivri açıklarında 2 geminin çarpıştığını, meydana gelen kaza sonrası 10 personelle irtibatın kesildiğini açıkladı.

HBS ARAŞTIRMA'DAN SON ANKET: BUGÜN SEÇİM OLSA HANGİ PARTİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?

"Bugün seçim olsa hangi parti kaç milletvekili çıkarır?" sorusunun cevabı merak ediliyor. HBS Araştırma Ağustos ayı anketinde seçmenlere siyasi parti tercihlerini sordu. İşte ankete göre TBMM'deki dağılım...

ÖZGÜR ÖZEL: MİLLETİMİZE 7 SÖZÜMÜZ VAR

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde İl Başkanları Toplantısında konuştu. Özel, "Milletimize 7 sözümüz, örgütümüze 7 görev var" dedi.

MELİH GÖKÇEK İFADEYE ÇAĞRILDI

Gazeteci Murat Ağırel'in iddiaları sonrası hakkında hakkında soruşturma başlatılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ifadeye çağrıldı.

İBB DAVASINDA BİNALİ YILDIRIM İTİRAFI

İBB davasının ikinci duruşmasının 10. gününde Murat Kapki'nin itirafları duruşmaya damga vurdu. İmamoğlu'na "seçim kazanmak" amacına hizmet ettiği yönündeki suçlamalara tepki gösteren Kapki, AK Parti ve Binali Yıldırım ile ilgili itiraflarda bulundu.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ YENİ KARAR: İTİRAZ REDDEDİLDİ

Bölge İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediyesi’nin seçimin yenilenmesine ilişkin itirazını reddetti. Üsküdar'da seçimler yenilenecek.

İDRİS NAİM ŞAHİN'İN ARACINDA BELARUS CUMHURBAŞKANI DETAYI

Süleymancılar soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İdris Naim Şahin, araçlarının fuhuş amacıyla kullanıldığı iddialarını reddederken, araçlardan birinin Belarus Cumhurbaşkanı'nın oğlu tarafından da kullanıldığı ortaya çıktı.

USTA GAZETECİ ŞÜKRAN SONER'E VEDA

Hayatını kaybeden Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın ilk kadın Genel Başkanı Şükran Soner son yolculuğuna uğurlandı.

YENİÇAĞ EKONOMİ

KREDİ KARTINDAN NAKİT PARA ÇEKENLER DİKKAT: KARTINIZ KAPATILABİLİR

Bankalar, kredi kartlarının gerçek bir alışverişe dayanmadan nakde çevrilmesi veya ödeme düzeninin bozulması gibi durumları risk unsuru olarak değerlendirmeye başladı. Kurallara aykırı kullanım tespit edilen kartlarda nakit avans kısıtlanabiliyor veya kart tamamen kapatılabiliyor.

VERGİ, MTV, PASAPORT, EHLİYET VE HARCA ZAM YOLDA

Yeni yılda vergi, harç ve cezalara yüzde 28'e varan dev zam yolda! Enflasyon ve ÜFE verileri doğrultusunda şekillenen yeniden değerleme oranının (YDO) bu yıl tırmanışa geçmesi beklenirken; MTV, ehliyet, pasaport, trafik cezaları ve IMEI kayıt ücretleri gibi pek çok kalemde fatura kabaracak.

SINAV ÜCRETLERİNE BÜYÜK ZAM: BİR AYDA REKOR ARTIŞ

İTO 2026 Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. İstanbul’da Ağustos ayında en fazla artış yüzde 51,39 ile sınav ücetleri oldu.

ERDOĞAN KIRGIZİSTAN ZİYARETİ SONRASI KONUŞTU: YUNANİSTAN GİRDİĞİ BU YANLIŞTAN DÖNMELİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamladı. Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten ayrılmadan önce uçakta yönetilen sorularını cevapladı.

YENİÇAĞ DÜNYA

İRAN’DAN ABD’YE MİSİLLEME MESAJI: 'PİŞMANLIK VERİCİ' KARŞILIK GELECEK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin İran’ın güneyindeki hedeflere yönelik saldırılarına karşılık verileceğini duyurdu.

MADURO'NUN OĞLU O KAREYİ ANLATTI: PERDE ARKASINDA MESAJ VERMİŞ

ABD tarafından alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, babasının alıkonulduktan aylar sonra kamuoyuna yansıyan ilk fotoğrafının perde arkasını paylaştı.

YENİÇAĞ SPOR

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ EL CHADAİLLE BİTSHİABU İSTANBUL'DA

Transfer temaslarının ardından Galatasaray'ın gündemine giren Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu, İstanbul'a ulaştı.

YAPAY ZEKA AÇIKLADI: BU SENE TÜRKİYE’DE ŞAMPİYON KİM OLACAK?

Futbol veri platformu Euro Club Index, Süper Lig’de ilk 3 haftadan sonra sezon sonu puan ve şampiyonluk tahminlerini güncelledi. Yapay zeka modeline göre Fenerbahçe yüzde 50,5 ihtimalle şampiyonluğun en güçlü adayı olarak öne çıktı.

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNALDE: RAKİP ALMANYA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya karşısında yarı final bileti arayacak. İki takım, son dört takım arasına kalmak için yarın İstanbul'da kozlarını paylaşacak.

YENİÇAĞ YAZAR

ARSLAN BULUT: TÜRKİYE, KENDİSİNİ ABD’NİN EYALETİ Mİ ZANNEDİYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News sunucusu Trey Gowdy'ye Kanada'nın ABD'den olumlu ticaret koşulları beklememesi gerektiğini söyledi.

The İndependent’in çeviri haberine göre Amerika'nın kuzey komşusu Kanada'nın bir eyalet olmadığını ve dolayısıyla avantajlı şartlardan yararlanamayacağını öne süren Donald Trump, Kanada'yla girdiği sert ticaret savaşını savundu.