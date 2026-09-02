Vergi, MTV, pasaport, ehliyet ve harca zam yolda

Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanmazsa, yılbaşından itibaren en ucuz otomobilin motorlu taşıtlar vergisi (MTV) 7 bin 360 liraya çıkacak. Alkollü araç kullanımında ilk yakalanmaya 32 bin lira ceza yazılmış olacak. Alkol testini reddeden 192 bin lira cezayla karşılaşacak. En düşük radar cezası 2 bin 560 liraya, emniyet kemeri cezası 3 bin 200 liraya, seyir halinde cep telefonu kullanma ve kırmızı ışık cezası 6 bin 400 liraya çıkacak. Otomobil araç muayene ücreti 4 bin 209 liraya, muayenesiz araç kullanmanın cezası 3 bin 480 liraya yükselecek.

Yıl sonuna kadar açıklanacak resmi enflasyon verileri ve olası yasal düzenlemeler, yeni yılda ceza ve harçların kesin artış oranını netleştirecek.