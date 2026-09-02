Önümüzdeki yıl vergi, harç ve cezalardaki artış oranını belirleyen yeniden değerleme oranının (YDO) yüzde 28’e yakın bir seviyede gerçekleşmesi öngörülüyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 25.49 olarak uygulanan bu oran, enflasyonist baskılar ve Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) verilerindeki seyir nedeniyle yukarı yönlü bir ivme izliyor.
Vergi, MTV, pasaport, ehliyet ve harca zam yolda
Yeni yılda vergi, harç ve cezalara yüzde 28'e varan dev zam yolda! Enflasyon ve ÜFE verileri doğrultusunda şekillenen yeniden değerleme oranının (YDO) bu yıl tırmanışa geçmesi beklenirken; MTV, ehliyet, pasaport, trafik cezaları ve IMEI kayıt ücretleri gibi pek çok kalemde fatura kabaracak.Kaynak: Diğer
Sözcü'de yer alan habere göre; Temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalama ÜFE yüzde 27.49 seviyesinde ölçüldü. Geçtiğimiz yıl bu dönemde benzer bir oran görülmesine karşın Ekim ayında YDO yüzde 25.49'a gerilemişti.
Ancak bu yıl, endeks hareketleri sebebiyle benzer bir düşüş beklenmiyor. Önümüzdeki aylarda ÜFE'nin geçen yılki seyrini izlemesi durumunda yeniden değerleme oranının yüzde 27.9'a ulaşması bekleniyor.
Aylık ÜFE artışlarının yüzde 2 ile yüzde 2.5 arasında gerçekleşmesi halinde ise YDO oranının yüzde 27.66 ile yüzde 29.01 arasında şekilleneceği hesaplanıyor.
İktidarın oranlarda yasal indirim yetkisini kullanmaması durumunda; motorlu taşıtlar vergisinden ehliyet ve pasaport harçlarına, trafik cezalarından cep telefonu kayıt ücretlerine kadar pek çok kaleme yüzde 28'e varan oranlarda zam yansıyacak.
Mevcut hesaplamalara göre, Ağustos-Ekim dönemi ÜFE verilerinin geçen yılla paralel seyretmesi halinde:
IMEI kayıt ücreti 69 bin 450 liraya yükselecek.
Özel İşlem Vergisi (ÖİV), Mobil aboneliklerin ilk tesis işlemlerinde alınan tutar 896 liraya çıkacak.
10 yıllık pasaport harcı 18 bin 895 liraya, yurt dışı çıkış harcı bin 600 liraya, B sınıfı ehliyetin ilk alım maliyeti 11 bin 354 liraya, gelirini Maliye’ye bildirmek zorunda olan mükelleflerin bu vergiyi ödeyebilmek için düzenleyeceği beyannamelerin vergisi bin 522 liraya yükselecek.
Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanmazsa, yılbaşından itibaren en ucuz otomobilin motorlu taşıtlar vergisi (MTV) 7 bin 360 liraya çıkacak. Alkollü araç kullanımında ilk yakalanmaya 32 bin lira ceza yazılmış olacak. Alkol testini reddeden 192 bin lira cezayla karşılaşacak. En düşük radar cezası 2 bin 560 liraya, emniyet kemeri cezası 3 bin 200 liraya, seyir halinde cep telefonu kullanma ve kırmızı ışık cezası 6 bin 400 liraya çıkacak. Otomobil araç muayene ücreti 4 bin 209 liraya, muayenesiz araç kullanmanın cezası 3 bin 480 liraya yükselecek.
Yıl sonuna kadar açıklanacak resmi enflasyon verileri ve olası yasal düzenlemeler, yeni yılda ceza ve harçların kesin artış oranını netleştirecek.