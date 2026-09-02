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Kaynak: Haber Merkezi

Hamburg-Altona Bölge Meclisinin eski SPD’li üyesi Behçet Algan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’e mektup göndererek eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen şirket ve gayrimenkul faaliyetlerinin incelenmesini istedi.

Hamburg-Altona Bölge Meclisinin eski SPD’li üyesi ve eski Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un yakın dostu olarak bilinen Behçet Algan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’e gönderdiği mektupta, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesiyle bağlantılı olduğu iddia edilen Almanya’daki şirket ve gayrimenkul faaliyetlerinin yetkili makamlar tarafından araştırılması çağrısında bulundu.

Algan, 31 Ağustos 2026 tarihli mektubunda, basına yansıyan ve Gökçek ailesiyle bağlantılı olduğu ileri sürülen Almanya’daki şirketin sermayesindeki artış ile gayrimenkul alımlarına ilişkin haberleri gündeme taşıdı.

Söz konusu iddiaların, Türk makamlarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında basına yansıdığını belirten Algan, bu iddiaların henüz kesinleşmiş herhangi bir yargı kararıyla sonuçlanmadığını da özellikle vurguladı.

Algan, Almanya’da vatandaşlık, oturum ve şirket kuruluşu süreçlerinde başvuru sahiplerinin mali ve hukuki geçmişlerinin daha kapsamlı şekilde araştırılması gerektiğini savundu.

“YETKİLİ MAKAMLARCA İNCELENMELİ”

Mektubunda Federal Şansölyelik ve Federal İçişleri Bakanlığından, Gökçek ailesinin Almanya’daki şirket ve gayrimenkul bağlantılarının mevcut yetki çerçevesi kapsamında incelenmesini isteyen Algan, benzer durumdaki başvuruların da daha sıkı denetlenmesi çağrısında bulundu.

Algan, yurt dışında devam eden veya kamuoyuna yansımış ciddi yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma iddialarının, Almanya’daki oturum ve vatandaşlık başvurularının değerlendirilmesi sırasında dikkate alınmasını talep etti.

Başvurularda yanlış veya eksik bilgi verildiğinin sonradan tespit edilmesi durumunda ise ilgili hukuki süreçlerin işletilmesi gerektiğini ifade etti.

“VATANDAŞLIĞA GÜVEN ZEDELENMEMELİ”

Yaklaşık 50 yıldır Hamburg’da yaşadığını ve uzun yıllardır SPD üyesi olduğunu belirten Algan, Almanya’daki göç ve entegrasyon politikalarının hukuk, şeffaflık ve karşılıklı saygı ilkeleri doğrultusunda yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Algan, mektubunda Alman vatandaşlığının yalnızca şirket kuruluşu veya gayrimenkul sahipliği gibi ekonomik göstergeler üzerinden değerlendirilebilecek bir statü olmadığını belirterek, vatandaşlığa kabul sisteminin bütünlüğünün korunması gerektiğini kaydetti.

Algan ayrıca Federal Şansölyelikten başvurusunun ilgili birimlere iletilmesini ve konuya ilişkin kendisine bilgi verilmesini istedi.