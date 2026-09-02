Kaynak: AA

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2026 Ağustos ayına ilişkin İstanbul perakende fiyatları en çok artan ve azalan ürünlerini duyurdu. İndeksteki 336 ana üründen 175'inin fiyatı yükselirken, 60 üründe düşüş kaydedildi.

FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER

Ağustos ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 51,39 ile eğitim harcamaları grubundaki sınav hazırlık kurum ücretlerinde gerçekleşti [cite: İTO 2026 Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. İstanbul’da Ağustos ayında en fazla artış yüzde 51,39 ile sınav hazırlık kurum ücretlerinde oldu. Şeftali ise yüzde 26,54 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçtiğimiz 2026 Ağustos ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 175 adet ürünün fiyatında artış izlenirken, 60 adet ürünün fiyatında azalış görüldü., Ağustos ayında sınav hazırlık kurum ücretleri yüzde 51,39 arttı, 2026 Ağustos ayında eğitim harcamaları grubunda yer alan sınav hazırlık kurum ücretleri yüzde 51,39 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Öne çıkan diğer artışlar şu şekilde sıralandı:

Salatalık: %11,01

Akaryakıt (Benzin): %10,68

Badana ve Boya Malzemeleri: %9,39

Çilek: %8,61

LPG: %8,15

Çay: %7,25



FİYATI EN ÇOK AZALAN ÜRÜNLER

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan şeftali, %26,54 oranındaki düşüşle ayın en çok ucuzlayan ürünü oldu [cite: İTO 2026 Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. İstanbul’da Ağustos ayında en fazla artış yüzde 51,39 ile sınav hazırlık kurum ücretlerinde oldu. Şeftali ise yüzde 26,54 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu., Ağustos ayında şeftali fiyatı yüzde 26,54 ucuzladı, 2026 Ağustos ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yer alan şeftali, fiyatı yüzde 26,54 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.]. Fiyatında düşüş görülen diğer başlıca ürünler ise şunlar oldu:

Üzüm: %22,98

Limon: %17,79

Erik: %14,93

Kavun: %14,87

Sivri Biber: %14,41

Karpuz: %13,69

Akaryakıt (Dizel/Mazot): %4,30