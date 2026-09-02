Kocaeli'den Aliağa'ya giden ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun'dan Karadenizereğli'ye giden TUĞBERG İMAMOĞLU isimli ticari gemi, dün gece saat 03.00 sularında çarpıştı. İstanbul Valililği, TĞBERG İMAMOĞLU isimli gemiye ve içerisindeki 10 personele ulaşılamadığını açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:

02.09.2016 Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli’den Aliağa’ya intikal eden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli’ye intikal eden Türk Bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpışmıştır.

Olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı’na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edilmiştir. Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre ALSU isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmamakta olduğu görülmüştür. Ancak TUĞBERG İMAMOĞLU İsimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamamakta olup, bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

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