Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji, 2 Eylül hava durumu raporunu açıkladı. Yurt genelinde güneşli hava hakim olurken, Doğu Karadeniz ile Ardahan, Kars ve Ağrı çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Kars, Ardahan ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 2

Sabah ilk saatlerde Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısı ile Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 3

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 4

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 5

06:00 ile 12:00

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu genelinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü görülürken, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel hafif yağış geçişleri etkisini gösteriyor.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 6

12:00 - 18:00

Doğu Karadeniz genelinde Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki Ardahan ve Kars hatlarında gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetlenirken, ülkenin diğer tüm bölgelerinde sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürüyor.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 7

18:00 - 00:00

Akşam saatlerine doğru yağışlı sistem etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Doğu Karadeniz kıyı şeridinde hafif düzeyde devam eden yağışlar dışında yurt genelinde az bulutlu ve sakin bir hava hakim oluyor.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 8

00:00 - 06:00

Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerindeki yerel hafif yağış geçişleri sürerken, Türkiye’nin büyük bir bölümü geceyi açık ve dingin bir gökyüzüyle tamamlıyor.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 9

2 Eylül Çarşamba bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 10

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah ilk saatlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 11

BURSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 12

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 13

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 14

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 15

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Bolu çevrelerinin puslu yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 16

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 17

AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 18

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 19

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 20

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 21

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

21 26
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 22

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

22 26
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 23

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğle saatlerinden sonra 2,0 m. Görüş: İyi.

23 26
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 24

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

24 26
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 25

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

25 26
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 26

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi

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