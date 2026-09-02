"Yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlamaları kapsamında 14 Mayıs 2026'da yakalanan ve 17 Mayıs'ta tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı, 18 Temmuz'da tahliye edilmesinin ardından canlı yayınla ekranlara döndü.
Rasim Ozan Kütahyalı tahliyesinin ardından ilk kez konuştu
Yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra 18 Temmuz'da tahliye edilen Rasim Ozan Kütahyalı, ekranlara geri döndü. Ensonhaber'in YouTube kanalındaki canlı yayına sürpriz bir şekilde katılan Kütahyalı, tahliyesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçti.Kaynak: Diğer
Tutuklanmadan önce Ensonhaber'in YouTube kanalında spor ve gündeme dair programlar yapan Kütahyalı, tahliyesinden yaklaşık 2 hafta sonra Ahmet Çakar'ın konuk olduğu yayına sürpriz bir şekilde dahil oldu.
Kütahyalı'yı karşısında gören Çakar, "Zayıflamışsın, geçmiş olsun iyi misin?" ifadelerini kullandı.
DOSYADAKİ MİLYONLUK HAREKETLER VE İTİRAFÇILIK İDDİASI
Tahliyesinin ardından yargılanmasına tutuksuz olarak devam edilen Rasim Ozan Kütahyalı hakkındaki hukuki sürece ve iddialara ilişkin detaylar şu şekilde:
ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİ
Soruşturma dosyası kapsamında Kütahyalı'nın 2022-2024 yılları arasında on milyonlarca liralık şüpheli para trafiğinin tespit edildiği kaydedildi.
Kütahyalı, avukatının tutukluluk haline yaptığı itirazın kabul edilmesiyle serbest bırakılmıştı.
İTİRAFÇILIK İDDİASI
Gazeteci Fatih Altaylı, sürecin devam ettiği günlerde Rasim Ozan Kütahyalı'nın dosyada itirafçı olduğuna yönelik duyumlar aldığını öne sürmüştü.