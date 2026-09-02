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Kaynak: Haber Merkezi

Bölge İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediyesi’nin seçimin yenilenmesine ilişkin itirazını reddetti.

Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanıp görevden alınmasından sonra gerçekleşen Üsküdar Belediyesi seçimlerinde AK Parti'nin itirazı kabul edilmiş ve seçimin yenilenmesi talep edilmişti. Belediye seçimlerin yenilenmesi kararına itiraz etti fakat Bölge İdare Mahkemesi bu itirazı reddetti.

Bu karalar beraber Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekiliği için yapılan seçim yenilenecek. Kararın tebliği sonrasında 10 gün içinde Üsküdar Belediyesi'nde seçim yenilenecek.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 29 Temmuz tarihinde gözaltına alınıp tutuklanmasından sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Bunun üzerine yeni başkanvekilini belirlemek amacıyla 5 Ağustos’ta belediye meclisinde seçim yapılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Üsküdar Belediye Meclisi üyesi Sibel Tan Çetinkaya CHP’nin, Dündar Ziya Gültekin ise AK Parti’nin adayı olarak yarışmıştı. Mecliste CHP’nin 27, AK Parti ile MHP’nin ise toplam 17 üyesi bulunuyordu.

Toplam 44 meclis üyesinin oy kullandığı ilk turda Çetinkaya 26, Gültekin 16 oy almış; bir oy boş, bir oy da geçersiz sayılmıştı. Salt çoğunluğun sağlanamadığı ikinci turda Çetinkaya’nın oy sayısı değişmemiş ve seçim üçüncü tura kalmıştı.

Üçüncü turda Çetinkaya’ya 21, Gültekin’e 18 oy çıkarken beş oy geçersiz kabul edilmişti. Hiçbir adayın gerekli çoğunluğa ulaşamaması üzerine seçim dördüncü tura taşınmıştı.

GERGİNLİK YAŞANDI

Üçüncü turun tamamlanmasının ardından belediye meclisi üyeleri arasında gerginlik çıkmıştı. Dördüncü tur öncesinde verilen arada AK Partili üyelerin gizli oyla yapılan seçimde kullandıkları oyları fotoğraflayarak gazetecilere gönderdiği belirtilmişti.

Dördüncü ve son turda Çetinkaya 22, Gültekin ise 18 oy almış; dört oyun geçersiz sayılmasıyla Sibel Tan Çetinkaya Üsküdar Belediye Başkanvekili seçilmişti.

Seçimlerden sonra AK Partili üyeler seçimlere itiraz ederek mahkemeye başvurmuş mahkeme de seçimin yenilenmesini istemişti.