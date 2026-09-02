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Kaynak: Haber Merkezi

Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

GÜN VE SAAT BELLİ OLDU

Başsavcılık, Gökçek’i, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00’da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı.

MURAT AĞIREL GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatmış ve soruşturma, gazetemiz yazarı Murat Ağırel’in Gökçek ailesinin Avrupa’daki milyonlarca dolarlık yatırımlarına ve para trafiğine ilişkin gündeme getirdiği iddiaların ardından gelmişti.

Haberde; Gökçek ailesinin Düsseldorf'ta bina, Velbert'te AVM için anlaşmalar yaptığı iddialarını gündeme getirilmişti. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma haberinin ardından açıklama yapan Gökçek ise "Allah'ın izniyle kendimi Türk adaletine teslim ediyorum" demişti.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi Avukatı Nadi Türkaslan; Melih Gökçek, ailesi, Beyaz TV Ankara ve Osmanlıspor yöneticileri ile ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen kişiler hakkında “suç örgütü” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.