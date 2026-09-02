Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem HBS Araştırma'dan son anket: Bugün seçim olsa hangi parti kaç milletvekili çıkarıyor?

HBS Araştırma'dan son anket: Bugün seçim olsa hangi parti kaç milletvekili çıkarıyor?

"Bugün seçim olsa hangi parti kaç milletvekili çıkarır?" sorusunun cevabı merak ediliyor. HBS Araştırma Ağustos ayı anketinde seçmenlere siyasi parti tercihlerini sordu. İşte ankete göre TBMM'deki dağılım...

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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HBS Araştırma'dan son anket: Bugün seçim olsa hangi parti kaç milletvekili çıkarıyor? - Resim: 1

HBS Araştırma vatandaşlara "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusunu sordu.

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HBS Araştırma'dan son anket: Bugün seçim olsa hangi parti kaç milletvekili çıkarıyor? - Resim: 2

Katılımcıların verdiği yanıtlara partilerin oy oranları belli oldu. Peki TBMM'de durum nasıl, hangi parti kaç vekil çıkarıyor? Detaylar haberimizde...

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HBS Araştırma'dan son anket: Bugün seçim olsa hangi parti kaç milletvekili çıkarıyor? - Resim: 3

Partilerin oy oranlarına göre TBMM'de temsil edildiği sandalye sayısı şöyle:

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HBS Araştırma'dan son anket: Bugün seçim olsa hangi parti kaç milletvekili çıkarıyor? - Resim: 4

AK Parti: 259 MV - %30,40

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HBS Araştırma'dan son anket: Bugün seçim olsa hangi parti kaç milletvekili çıkarıyor? - Resim: 5

YENİ Parti: 174 MV - %23,20

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HBS Araştırma'dan son anket: Bugün seçim olsa hangi parti kaç milletvekili çıkarıyor? - Resim: 6

DEM Parti: 58 MV - %8,00

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HBS Araştırma'dan son anket: Bugün seçim olsa hangi parti kaç milletvekili çıkarıyor? - Resim: 7

MHP: 37 MV - %7,30

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HBS Araştırma'dan son anket: Bugün seçim olsa hangi parti kaç milletvekili çıkarıyor? - Resim: 8

CHP: 35 MV - %7,90

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HBS Araştırma'dan son anket: Bugün seçim olsa hangi parti kaç milletvekili çıkarıyor? - Resim: 9

İYİ Parti: 34 MV - %7,70

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HBS Araştırma'dan son anket: Bugün seçim olsa hangi parti kaç milletvekili çıkarıyor? - Resim: 10

HÜDA PAR: 2 MV

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HBS Araştırma'dan son anket: Bugün seçim olsa hangi parti kaç milletvekili çıkarıyor? - Resim: 11

Büyük Birlik: 1 MV - %1,13

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HBS Araştırma'dan son anket: Bugün seçim olsa hangi parti kaç milletvekili çıkarıyor? - Resim: 12

HBS'nin sonuçlarına göre 2023 seçimlerinde Meclis'e girebilen ancak ankete göre vekil çıkaramayan partiler şöyle:

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HBS Araştırma'dan son anket: Bugün seçim olsa hangi parti kaç milletvekili çıkarıyor? - Resim: 13

Yeniden Refah: -5

TİP: -4

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HBS Araştırma'dan son anket: Bugün seçim olsa hangi parti kaç milletvekili çıkarıyor? - Resim: 14

Seçim barajına takılan ve TBMM'ye giremeyen partiler şöyle:

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HBS Araştırma'dan son anket: Bugün seçim olsa hangi parti kaç milletvekili çıkarıyor? - Resim: 15

Yeniden Refah Partisi: 0 - %3,00

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HBS Araştırma'dan son anket: Bugün seçim olsa hangi parti kaç milletvekili çıkarıyor? - Resim: 16

Zafer Partisi: 0 - %3,40

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HBS Araştırma'dan son anket: Bugün seçim olsa hangi parti kaç milletvekili çıkarıyor? - Resim: 17

Anahtar Parti - 0 - %3,20

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