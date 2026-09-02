HBS Araştırma vatandaşlara "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusunu sordu.
HBS Araştırma'dan son anket: Bugün seçim olsa hangi parti kaç milletvekili çıkarıyor?
"Bugün seçim olsa hangi parti kaç milletvekili çıkarır?" sorusunun cevabı merak ediliyor. HBS Araştırma Ağustos ayı anketinde seçmenlere siyasi parti tercihlerini sordu. İşte ankete göre TBMM'deki dağılım...Yunus Arıkan
Katılımcıların verdiği yanıtlara partilerin oy oranları belli oldu. Peki TBMM'de durum nasıl, hangi parti kaç vekil çıkarıyor? Detaylar haberimizde...
Partilerin oy oranlarına göre TBMM'de temsil edildiği sandalye sayısı şöyle:
AK Parti: 259 MV - %30,40
YENİ Parti: 174 MV - %23,20
DEM Parti: 58 MV - %8,00
MHP: 37 MV - %7,30
CHP: 35 MV - %7,90
İYİ Parti: 34 MV - %7,70
HÜDA PAR: 2 MV
Büyük Birlik: 1 MV - %1,13
HBS'nin sonuçlarına göre 2023 seçimlerinde Meclis'e girebilen ancak ankete göre vekil çıkaramayan partiler şöyle:
Yeniden Refah: -5
TİP: -4
Seçim barajına takılan ve TBMM'ye giremeyen partiler şöyle:
Yeniden Refah Partisi: 0 - %3,00
Zafer Partisi: 0 - %3,40
Anahtar Parti - 0 - %3,20