Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Yapay zeka açıkladı: Bu sene Türkiye’de şampiyon kim olacak?

Yapay zeka açıkladı: Bu sene Türkiye’de şampiyon kim olacak?

Futbol veri platformu Euro Club Index, Süper Lig’de ilk 3 haftadan sonra sezon sonu puan ve şampiyonluk tahminlerini güncelledi. Yapay zeka modeline göre Fenerbahçe yüzde 50,5 ihtimalle şampiyonluğun en güçlü adayı olarak öne çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Yapay zeka açıkladı: Bu sene Türkiye’de şampiyon kim olacak? - Resim: 1

Futbol veri platformu Euro Club Index, Süper Lig'in ilk üç haftasını geride bıraktıktan sonra yeni tahminlerini açıkladı.

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Yapay zeka açıkladı: Bu sene Türkiye’de şampiyon kim olacak? - Resim: 2

Yapay zeka tabanlı model, şampiyonluk oranlarını ve sezon sonu puan durumunu yeniden hesapladı.

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Yapay zeka açıkladı: Bu sene Türkiye’de şampiyon kim olacak? - Resim: 3

Hesaplamalara göre Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ilk sıraya yükseldi. Sarı-lacivertli ekibin şampiyon olma ihtimali yüzde 50,5 olarak açıklandı.

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Yapay zeka açıkladı: Bu sene Türkiye’de şampiyon kim olacak? - Resim: 4

Daha önce yüzde 43,1 seviyesinde olan bu oran, 7,4 puanlık artış gösterdi. Fenerbahçe'nin ligi 82 puanla zirvede tamamlaması öngörüldü.

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Yapay zeka açıkladı: Bu sene Türkiye’de şampiyon kim olacak? - Resim: 5

Mevcut lig lideri Galatasaray'ın şampiyonluk şansı yüzde 37,6’dan yüzde 35,6’ya geriledi. Sarı-kırmızılı ekibin sezonu 79 puanla ikinci sırada bitireceği tahmin edildi.

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Yapay zeka açıkladı: Bu sene Türkiye’de şampiyon kim olacak? - Resim: 6

Beşiktaş için yapılan tahminde ise siyah-beyazlıların 71 puanla üçüncü olacağı öngörüldü. Beşiktaş’ın şampiyonluk ihtimali yüzde 10,4’ten yüzde 10,8’e yükseldi.

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Yapay zeka açıkladı: Bu sene Türkiye’de şampiyon kim olacak? - Resim: 7

Trabzonspor’un şampiyonluk şansı 4,6 puan birden düştü. Sezon başı sonuçlarının ardından şansı yüzde 6,9’dan yüzde 2,3’e gerileyen bordo-mavililerin ligi 61 puanla dördüncü sırada bitirmesi bekleniyor.

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Yapay zeka açıkladı: Bu sene Türkiye’de şampiyon kim olacak? - Resim: 8

Yapay zeka verilerine göre ligin son üç sırasında Eyüpspor, Gaziantep FK ve Erzurumspor FK yer alacak.

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Yapay zeka açıkladı: Bu sene Türkiye’de şampiyon kim olacak? - Resim: 9

Üç hafta sonunda 3 puanı bulunan Eyüpspor’un 20 puanla son sırada küme düşeceği tahmin edildi. Gaziantep FK’nin 33, Erzurumspor FK’nin ise 34 puanla ligi tamamlayacağı öngörüldü.

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Yapay zeka açıkladı: Bu sene Türkiye’de şampiyon kim olacak? - Resim: 10

İlk üç haftayı puansız kapatan Konyaspor’un ise sezonu 39 puanla 14. sırada bitireceği hesaplandı.

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Yapay zeka açıkladı: Bu sene Türkiye’de şampiyon kim olacak? - Resim: 11

Yapay zekaya göre sezon sonu puan durumu tahmini:

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Yapay zeka açıkladı: Bu sene Türkiye’de şampiyon kim olacak? - Resim: 12

1. Fenerbahçe: Mevcut Puan: 6 | Tahmini Puan: 82

2. Galatasaray: Mevcut Puan: 7 | Tahmini Puan: 79

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Yapay zeka açıkladı: Bu sene Türkiye’de şampiyon kim olacak? - Resim: 13

3. Beşiktaş: Mevcut Puan: 6 | Tahmini Puan: 71

4. Trabzonspor: Mevcut Puan: 4 | Tahmini Puan: 61

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Yapay zeka açıkladı: Bu sene Türkiye’de şampiyon kim olacak? - Resim: 14

5. Başakşehir: Mevcut Puan: 4 | Tahmini Puan: 50

6. Samsunspor: Mevcut Puan: 4 | Tahmini Puan: 46

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Yapay zeka açıkladı: Bu sene Türkiye’de şampiyon kim olacak? - Resim: 15

7. Kasımpaşa: Mevcut Puan: 5 | Tahmini Puan: 45

8. Ç. Rizespor: Mevcut Puan: 6 | Tahmini Puan: 43

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Yapay zeka açıkladı: Bu sene Türkiye’de şampiyon kim olacak? - Resim: 16

9. Çorum FK: Mevcut Puan: 1 | Tahmini Puan: 43

10. Gençlerbirliği: Mevcut Puan: 7 | Tahmini Puan: 42

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Yapay zeka açıkladı: Bu sene Türkiye’de şampiyon kim olacak? - Resim: 17

11. Göztepe: Mevcut Puan: 1 | Tahmini Puan: 41

12. Kocaelispor: Mevcut Puan: 6 | Tahmini Puan: 40

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Yapay zeka açıkladı: Bu sene Türkiye’de şampiyon kim olacak? - Resim: 18

13. Amedspor: Mevcut Puan: 6 | Tahmini Puan: 40

14. Konyaspor: Mevcut Puan: 0 | Tahmini Puan: 39

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Yapay zeka açıkladı: Bu sene Türkiye’de şampiyon kim olacak? - Resim: 19

15. Alanyaspor: Mevcut Puan: 4 | Tahmini Puan: 38

16. Erzurumspor FK: Mevcut Puan: 1 | Tahmini Puan: 34

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Yapay zeka açıkladı: Bu sene Türkiye’de şampiyon kim olacak? - Resim: 20

17. Gaziantep FK: Mevcut Puan: 4 | Tahmini Puan: 33

18. Eyüpspor: Mevcut Puan: 3 | Tahmini Puan: 20

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