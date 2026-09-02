Futbol veri platformu Euro Club Index, Süper Lig'in ilk üç haftasını geride bıraktıktan sonra yeni tahminlerini açıkladı.
Yapay zeka açıkladı: Bu sene Türkiye’de şampiyon kim olacak?
Futbol veri platformu Euro Club Index, Süper Lig’de ilk 3 haftadan sonra sezon sonu puan ve şampiyonluk tahminlerini güncelledi. Yapay zeka modeline göre Fenerbahçe yüzde 50,5 ihtimalle şampiyonluğun en güçlü adayı olarak öne çıktı.Kaynak: Haber Merkezi
Yapay zeka tabanlı model, şampiyonluk oranlarını ve sezon sonu puan durumunu yeniden hesapladı.
Hesaplamalara göre Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ilk sıraya yükseldi. Sarı-lacivertli ekibin şampiyon olma ihtimali yüzde 50,5 olarak açıklandı.
Daha önce yüzde 43,1 seviyesinde olan bu oran, 7,4 puanlık artış gösterdi. Fenerbahçe'nin ligi 82 puanla zirvede tamamlaması öngörüldü.
Mevcut lig lideri Galatasaray'ın şampiyonluk şansı yüzde 37,6’dan yüzde 35,6’ya geriledi. Sarı-kırmızılı ekibin sezonu 79 puanla ikinci sırada bitireceği tahmin edildi.
Beşiktaş için yapılan tahminde ise siyah-beyazlıların 71 puanla üçüncü olacağı öngörüldü. Beşiktaş’ın şampiyonluk ihtimali yüzde 10,4’ten yüzde 10,8’e yükseldi.
Trabzonspor’un şampiyonluk şansı 4,6 puan birden düştü. Sezon başı sonuçlarının ardından şansı yüzde 6,9’dan yüzde 2,3’e gerileyen bordo-mavililerin ligi 61 puanla dördüncü sırada bitirmesi bekleniyor.
Yapay zeka verilerine göre ligin son üç sırasında Eyüpspor, Gaziantep FK ve Erzurumspor FK yer alacak.
Üç hafta sonunda 3 puanı bulunan Eyüpspor’un 20 puanla son sırada küme düşeceği tahmin edildi. Gaziantep FK’nin 33, Erzurumspor FK’nin ise 34 puanla ligi tamamlayacağı öngörüldü.
İlk üç haftayı puansız kapatan Konyaspor’un ise sezonu 39 puanla 14. sırada bitireceği hesaplandı.
Yapay zekaya göre sezon sonu puan durumu tahmini:
1. Fenerbahçe: Mevcut Puan: 6 | Tahmini Puan: 82
2. Galatasaray: Mevcut Puan: 7 | Tahmini Puan: 79
3. Beşiktaş: Mevcut Puan: 6 | Tahmini Puan: 71
4. Trabzonspor: Mevcut Puan: 4 | Tahmini Puan: 61
5. Başakşehir: Mevcut Puan: 4 | Tahmini Puan: 50
6. Samsunspor: Mevcut Puan: 4 | Tahmini Puan: 46
7. Kasımpaşa: Mevcut Puan: 5 | Tahmini Puan: 45
8. Ç. Rizespor: Mevcut Puan: 6 | Tahmini Puan: 43
9. Çorum FK: Mevcut Puan: 1 | Tahmini Puan: 43
10. Gençlerbirliği: Mevcut Puan: 7 | Tahmini Puan: 42
11. Göztepe: Mevcut Puan: 1 | Tahmini Puan: 41
12. Kocaelispor: Mevcut Puan: 6 | Tahmini Puan: 40
13. Amedspor: Mevcut Puan: 6 | Tahmini Puan: 40
14. Konyaspor: Mevcut Puan: 0 | Tahmini Puan: 39
15. Alanyaspor: Mevcut Puan: 4 | Tahmini Puan: 38
16. Erzurumspor FK: Mevcut Puan: 1 | Tahmini Puan: 34
17. Gaziantep FK: Mevcut Puan: 4 | Tahmini Puan: 33
18. Eyüpspor: Mevcut Puan: 3 | Tahmini Puan: 20