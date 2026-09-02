Sahne performansları ve özel yaşamıyla da sıkça konuşulan ünlü isim, gündemdeki yerini koruyor halen.
Defne Samyeli'den tatil pozları: Sosyal medyayı bir kez daha salladı
Güzelliğiyle ve formuyla yıllardır gündemde olan Defne Samyeli, sosyal medya hesabında yayınladığı tatil kareleriyle yeniden ilgi odağı oldu ve beğeni topladı.Kaynak: Haber Merkezi
Eren Talu ile evliliğinden Deren ve Derin adlarında iki kızı bulunan Samyeli, sosyal medya kullanımındaki aktifliğiyle öne çıkıyor.
İş ve tatil programını sürdürdüğü Bodrum'da bulunan 53 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından yeni karelerini takipçileriyle paylaştı yeniden de.
Arka arkaya gelen bikini pozları, ünlü şarkıcının formunu yeniden gözler önüne serdi adeta.
Metalik tonlardaki bikinisini siyah pareoyla tamamlayan Samyeli, kamera karşısındaki iddialı duruşuyla dikkatleri üzerine çekti, yeniden gündem oldu kısa sürede.
Samyeli'nin formunu öne çıkaran paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü, beğeni ve övgü dolu yorumlarla da karşılandı.
Fit görüntüsü ve dikkat çeken cildiyle gündeme gelen Samyeli, yeni paylaşımıyla da takipçilerinden binlerce beğeni aldı ve övgü dolu yorum.