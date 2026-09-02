Yeniçağ Gazetesi
02 Eylül 2026 Çarşamba
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Aktüel Defne Samyeli'den tatil pozları: Sosyal medyayı bir kez daha salladı

Defne Samyeli'den tatil pozları: Sosyal medyayı bir kez daha salladı

Güzelliğiyle ve formuyla yıllardır gündemde olan Defne Samyeli, sosyal medya hesabında yayınladığı tatil kareleriyle yeniden ilgi odağı oldu ve beğeni topladı.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Defne Samyeli'den tatil pozları: Sosyal medyayı bir kez daha salladı - Resim: 1

Sahne performansları ve özel yaşamıyla da sıkça konuşulan ünlü isim, gündemdeki yerini koruyor halen.

1 7
Defne Samyeli'den tatil pozları: Sosyal medyayı bir kez daha salladı - Resim: 2

Eren Talu ile evliliğinden Deren ve Derin adlarında iki kızı bulunan Samyeli, sosyal medya kullanımındaki aktifliğiyle öne çıkıyor.

2 7
Defne Samyeli'den tatil pozları: Sosyal medyayı bir kez daha salladı - Resim: 3

İş ve tatil programını sürdürdüğü Bodrum'da bulunan 53 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından yeni karelerini takipçileriyle paylaştı yeniden de.

3 7
Defne Samyeli'den tatil pozları: Sosyal medyayı bir kez daha salladı - Resim: 4

Arka arkaya gelen bikini pozları, ünlü şarkıcının formunu yeniden gözler önüne serdi adeta.

4 7
Defne Samyeli'den tatil pozları: Sosyal medyayı bir kez daha salladı - Resim: 5

Metalik tonlardaki bikinisini siyah pareoyla tamamlayan Samyeli, kamera karşısındaki iddialı duruşuyla dikkatleri üzerine çekti, yeniden gündem oldu kısa sürede.

5 7
Defne Samyeli'den tatil pozları: Sosyal medyayı bir kez daha salladı - Resim: 6

Samyeli'nin formunu öne çıkaran paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü, beğeni ve övgü dolu yorumlarla da karşılandı.

6 7
Defne Samyeli'den tatil pozları: Sosyal medyayı bir kez daha salladı - Resim: 7

Fit görüntüsü ve dikkat çeken cildiyle gündeme gelen Samyeli, yeni paylaşımıyla da takipçilerinden binlerce beğeni aldı ve övgü dolu yorum.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro