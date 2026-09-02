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Süleymancılar soruşturması kapsamında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakılan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e, adına kayıtlı araçların fuhuş amacıyla kullanıldığı iddiaları soruldu. Suçlamayı reddeden Şahin eski danışmanı aleyhine ifade verdi. Ayrıca Belarus Cumhurbaşkanı'nın oğlunun da Şahin'in aracını kullandığı ortaya çıktı.

Süleymancılar soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İdris Naim Şahin, araçlarının fuhuş amacıyla kullanıldığı iddialarını reddederken, araçlardan birinin Belarus Cumhurbaşkanı'nın oğlu tarafından da kullanıldığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada "şüpheli" sıfatıyla çağrılan Şahin, ifade verdi.

Edinilen bilgiye göre, Şahin savcılık ifadesinde, Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ı tanımadığını kaydederek, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanılan aracın adına tahsisli olduğunu ancak aracı en son haziran ayında kullandığını, sonrasında kimin kullandığını bilmediğini iddia etti.

Şahin, Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde aracında yakalanan Melih Özmen'i tanıdığını, Özmen'in şirketinden araba kiraladığını ve plakayı adına tahsis ettirdiğini belirterek, aracı İstanbul'a gittiğinde kullandığını, kullanmadığında ise şirket sahibinde olduğunu söyledi.

Aracı Mehmet Özmen'in kullanıp kullanmadığını bilmediğini ifade eden Şahin, adına tahsisli araçların amacı dışında kullanılmaması konusunda uyarılarda bulunduğunu savundu.

LUKAŞENKO'NUN OĞLU DA KULLANMIŞ

Savcılık, Şahin adına tahsis edilen 34 S 7815 plakalı Audi Q7’ye ait trafik kontrol kayıtlarını da gündeme getirdi. Dosyadaki bilgilere göre araç, 15 Mayıs 2025’te Recep Oktay Çolak, 30 Ekim 2025’te ise Ömer Sipahioğlu tarafından kullanılırken kontrol edildi.

Şahin ise “Bu araç plakası adıma tahsislidir. Tahsisi yeni yapıldı. 1 ay bile olmadı” ifadesini kullandı. Araçla daha önce trafik kontrolüne giren kişileri tanımadığını söyleyen Şahin, otomobilin son dönemde Belarus’tan gelen misafirleri tarafından bilgisi dâhilinde kullanıldığını belirtti.

Şahin, adına tahsisli 34 EMT 156 plakalı Audi Q7’nin Belarus’tan gelen bir heyete verildiğini kabul etti. Aracın Bodrum’da kaza yapmasının ardından heyetin mağdur olmaması için 34 S 7815 plakalı başka bir Audi Q7’nin temin edildiğini söyledi.

Şahin, araçların kiralanması ve Belaruslu konuklarla ilgili işlemlerin Ömür Yücel tarafından yürütüldüğünü anlattı.

Yücel ise ifadesinde 34 EMT 156 plakalı aracın İstanbul’da Kemal Özmen’den teslim alındığını söyledi. Belarus Cumhurbaşkanının oğlu ve beraberindeki öncü koruma ekibiyle Bodrum’a gidildiğini belirten Yücel, aracın çakarının sökülerek heyete bırakıldığını ve daha sonra kaza yapıldığını anlattı.

"İHBARA İLİŞKİN BİLGİM VE DUYUMUM OLMADI"

Şahin ayrıca Süleyman Hilmi Kalcı'nın Belarus'tan kadınları Türkiye'ye getirerek fuhuş organizasyonlarında kullandığı, bürokratları gizli kamerayla görüntüleyerek şantaj yaptığı, bazı kamu ihalelerinin bu yöntemle yönlendirildiği, Mehmet Özmen'in bu organizasyonların getir götür işlerini, Nevzat Büküm'ün ise elektronik şirketlerinin ihale işlerini yaptığı ihbarına ilişkin sorular üzerine şu beyanda bulundu:

Ben Temmuz 2011-2013 arasında bakanlık yaptım. İhbara ilişkin bilgim ve duyumum olmadı. İhbarda adı geçen Süleyman Hilmi Kalcı'yı tanırım, kendisi Belarus'ta yaşamaktadır. Orada telefon bayisi vardır. Belarus'ta ülkenin siyasileri ile bağlantısı olduğunu bilirim. Orada 'Alex' ismini kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. 2011-2019 yılları arasında Süleyman Hilmi Kalcı'yla irtibatım vardı. Kendisiyle en son 2019 yılında görüştüm. Kendisinin Belarus'tan kadın getirdiğini ve fuhuş yaptırdığını bilmiyorum. Benim bu konuyla hiçbir irtibatım yoktur.

"EYLEMLERE KATILMA" DİYE UYARDIM

Mehmet Özmen'in çocukluk dönemlerinde Kuriş örgütünün ilgili olduğu cemaatin kurslarında okuduğuna dair bilgisi bulunduğunu dile getiren Şahin, "Kuriş örgütüne yönelik operasyon başladıktan sonra basında, topluluktan birilerinin belli yerlerde toplandıklarına dair bilgiler gördüm. Bunun üzerine Ömür Yücel'i aradım ve Özmen'in geçmişindeki bağı söyleyerek protesto eylemlerine katılmaması konusunda uyardım. Yücel de bana Özmen'i uyardığını söyledi." ifadelerini kullandı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Şahin, eski danışmanı Ömür Yücel'in ifadesinde iddia ettiği hususlara ilişkin ise Belaruslu kişilerin ülkeye girişlerine yardımcı olmadığını ve bu konuda Yücel'e talimat vermediğini savundu. Şahin şunları kaydetti:

Kendisi ifadesinde bu işlemleri benim bilgim dahilinde yaptığını beyan etmiş ise de bunlardan benim kesinlikle bilgim ve haberim yoktur. İlk defa şu anda bunları duydum. Ömür Yücel ile husumetim yoktur. Neden aleyhimde ifade verdiğini anlamış değilim. Süleyman Hilmi Kalcı'yla 2019'dan beri iletişimim yoktur. Ömür Yücel'in neden şahısla iletişimimin olduğuna dair beyanda bulunduğunu anlayamadım. İkisi arasındaki iletişimi bilmiyorum.

Savcılık ifadesinin ardından "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şahin, çıkarıldığı mahkemece "yurt dışına çıkış yasağı" şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" olarak ifade edilen Süleymancılar cemaatine yönelik soruşturm kapsamında Şahin'in adına tahsisli olduğu belirlenen aracın, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti.

Şahin'in adına tahsisli 2 araç da incelemeye alınmış, araçların örgüt tarafından kullanıldığının tespitinin ardından Şahin, ifadesi alınmak üzere adliyeye çağırılmıştı.