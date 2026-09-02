Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Cumhuriyet yazarı, gazeteci, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın ilk kadın Genel Başkanı Şükran Soner hayatını kaybetti. Cumhuriyet Gazetesi'nin İstanbul'daki merkezinde Soner için tören gerçekleştirildi.

ŞÜKRAN SONER İÇİN İLK TÖREN CUMHURİYET'TE

Şükran Soner için ilk tören Cumhuriyet Gazetesi'nin İstanbul'daki merkezinde gerçekleştirildi. Törende Soner'in ailesi, meslektaşları, siyasetçiler, sendikacılar, hukukçular ve dostları ile bir araya geldi.

SİYASET, EMEK VE BASIN DÜNYASINDAN ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Törende ayrıca İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, eski DİSK Genel Başkanı ve eski CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar ve TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş yer aldı.

Eski CHP Adana Milletvekili Mehmet Ziya Yergök, Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu, CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, eski İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç, Kırmızı Kedi Yayınevi'nden Haluk Hepkon ile Şeref Oğuz, Menderes Samancılar, Mehmet Tezkan, Hakan Güldağ, Faruk Pekin, Meral Tamer, Bahri Belen, Mahir Polat, Yalçın Bayer, Korkut Kanadoğlu, Rıdvan Budak ve YENİ Parti Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de törene katılan isimler arasında oldu.

Halkın Kurtuluş Partisi, Nakliyat-İş Sendikası, Birleşik Metal-İş Sendikası ve Türkiye Komünist Partisi'nden temsilciler de Şükran Soner için düzenlenen törende hazır bulundu.

ŞİŞLİ CAMİSİ'NDE CENAZE NAMAZI KILINDI

Cumhuriyet Gazetesi'ndeki tören sonrasında Şükran Soner'in cenazesi Şişli Camisi'ne getirildi.

Soner için öğle namazını takiben cenaze namazı kılındı. Cenaze töreninde Soner'in ailesi, yakınları, meslektaşları, siyasetçiler, sendikacılar, gazeteciler ve çok sayıda seveni yer aldı.

ŞÜKRAN SONER KARİYERİ

Gazeteciliğe genç yaşta başlayan, yaklaşık 60 yıllık meslek yaşamı boyunca özellikle işçi, emek, sendikal haklar, eğitim, kadın hakları, siyaset ve demokrasi alanındaki çalışmalarıyla iz bırakan Soner; yalnızca haberleri ve yazılarıyla değil, emek ve örgütlenme mücadelelerinin içinde yer alan kimliğiyle de biliniyordu. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın ilk kadın Genel Başkanı olan Soner, uzun yıllar boyunca Cumhuriyet'in önemli isimlerinden biri oldu.