SGK uzmanı İsa Karakaş kesin diyerek açıkladı: Emeklilik sistemi değişiyor

EN KRİTİK KRİTER: EMEKLİLİK İÇİN SIFIR BORÇ ŞARTI

Bağ-Kur sisteminde emeklilik dilekçesi verilebilmesi için çok önemli bir şartın altı çizildi. Tüm şartlar sağlansa dahi borcu bulunan bir Bağ-Kur'lunun emekli olma imkanı bulunmuyor.