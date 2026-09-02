Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı İsa Karakaş kesin diyerek açıkladı: Emeklilik sistemi değişiyor

SGK uzmanı İsa Karakaş kesin diyerek açıkladı: Emeklilik sistemi değişiyor

Küçük esnafın beklediği Bağ-Kur prim indirimi düzenlemesinde kulis bilgileri netleşti SGK Başuzmanı Yazarı İsa Karakaş, 9.000 gün prim şartını 7.200 güne düşürecek reformun takvimini, erken emeklilik hesaplamalarını ve kimleri kapsayacağını kaleme aldı.

Kaynak: Diğer
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SGK uzmanı İsa Karakaş kesin diyerek açıkladı: Emeklilik sistemi değişiyor - Resim: 1

Kendi adına ve hesabına çalışan 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki esnaflar için emeklilik şartları uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşı Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlarda yaş şartı kalksa da SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim farkı esnafın mağduriyetine yol açtı.

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SGK uzmanı İsa Karakaş kesin diyerek açıkladı: Emeklilik sistemi değişiyor - Resim: 2

SSK’lı çalışanlar 5.000 ile 5.975 gün arasında primle emekli olabilirken, Bağ-Kur’lu esnafın 9.000 gün prim ödemek zorunda kalması adil bulunmadı. Sık sık çıkarılan borç yapılandırmalarına rağmen prim yükünü taşımakta zorlanan küçük esnaf ve sanatkâr odaları, şartların eşitlemesi yönündeki taleplerini dile getirdi.

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SGK uzmanı İsa Karakaş kesin diyerek açıkladı: Emeklilik sistemi değişiyor - Resim: 3

BEKLENEN MÜJDE 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK İMKANI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesinde duyurduğu müjde, Bağ-Kur’luların prim gün şartının 9.000 günden 7.200 güne düşürülmesini içeriyor.

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SGK uzmanı İsa Karakaş kesin diyerek açıkladı: Emeklilik sistemi değişiyor - Resim: 4

Bu reform hayata geçtiğinde küçük esnaf tam 5 yıl (1.800 gün) daha az prim ödeyerek emeklilik hakkına kavuşacak. Milyonlarca esnafın gözü kulağı 3 yılı aşkın süredir bu vaadin yerine getirilmesine çevrilmiş durumda.

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SGK uzmanı İsa Karakaş kesin diyerek açıkladı: Emeklilik sistemi değişiyor - Resim: 5

KULİS BİLGİLERİ VE TAKVİM: YASAL DÜZENLEME NE ZAMAN GELİR?

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü köşesinde kulislerden edindiği son bilgileri paylaştı. Enflasyonla mücadele ve Orta Vadeli Program (OVP) hükümleri nedeniyle geciken düzenleme için hazırlıklarda son aşamaya gelindi.

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SGK uzmanı İsa Karakaş kesin diyerek açıkladı: Emeklilik sistemi değişiyor - Resim: 6

Karakaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre:

Bağ-Kur prim eşitlemesine ilişkin aktüeryal hesaplamalar ve maliyet analizleri tamamlandı.

Düzenlemenin yasa teklifi haline getirilip TBMM’ye sunulması bekleniyor.

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SGK uzmanı İsa Karakaş kesin diyerek açıkladı: Emeklilik sistemi değişiyor - Resim: 7

Yasal düzenlemenin tamamlanarak önümüzdeki sene itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

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SGK uzmanı İsa Karakaş kesin diyerek açıkladı: Emeklilik sistemi değişiyor - Resim: 8

KİMLER FAYDALANACAK, KİMLER KAPSAM DIŞI KALACAK?

Kamuoyundaki bilgi kirliliğine dikkat çeken İsa Karakaş, düzenlemenin tüm Bağ-Kur’luları kapsamayacağını belirterek sınırları şu şekilde çizdi:

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SGK uzmanı İsa Karakaş kesin diyerek açıkladı: Emeklilik sistemi değişiyor - Resim: 9

KÜÇÜK ESNAF VE SANATKAR

Düzenlemenin ana hedef kitlesidir. Prim şartı 9.000 günden 7.200 güne inecektir.

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SGK uzmanı İsa Karakaş kesin diyerek açıkladı: Emeklilik sistemi değişiyor - Resim: 10

ŞİRKET ORTAKLIKLARI VE BÜYÜL İŞYERİ SAHİPLERİ

Kapsam dışındadır. Onlar için 9.000 gün prim şartı uygulanmaya devam edecektir.

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SGK uzmanı İsa Karakaş kesin diyerek açıkladı: Emeklilik sistemi değişiyor - Resim: 11

KADIN BAĞ-KUR'LULAR

EYT kapsamındaki kadınlar için mevcut prim şartı zaten 7.200 gün olduğundan ilave bir indirim yapılmayacaktır. Ancak EYT sonrası dönem için 9.000 gün şartına tabi olan kadın esnafın yararlanması söz konusu olabilecektir.

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SGK uzmanı İsa Karakaş kesin diyerek açıkladı: Emeklilik sistemi değişiyor - Resim: 12

EN KRİTİK KRİTER: EMEKLİLİK İÇİN SIFIR BORÇ ŞARTI

Bağ-Kur sisteminde emeklilik dilekçesi verilebilmesi için çok önemli bir şartın altı çizildi. Tüm şartlar sağlansa dahi borcu bulunan bir Bağ-Kur'lunun emekli olma imkanı bulunmuyor.

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SGK uzmanı İsa Karakaş kesin diyerek açıkladı: Emeklilik sistemi değişiyor - Resim: 13

Emeklilik başvurusunun yapıldığı an itibarıyla geçmişe dönük hiçbir prim borcunun bulunmaması şart koşuluyor.

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SGK uzmanı İsa Karakaş kesin diyerek açıkladı: Emeklilik sistemi değişiyor - Resim: 14

Bu nedenle şartları taşıyan EYT’li Bağ-Kur’luların şimdiden borç durumlarını kontrol ederek emeklilik planlaması yapmaları öneriliyor.

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