Kendi adına ve hesabına çalışan 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki esnaflar için emeklilik şartları uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşı Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlarda yaş şartı kalksa da SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim farkı esnafın mağduriyetine yol açtı.
SGK uzmanı İsa Karakaş kesin diyerek açıkladı: Emeklilik sistemi değişiyor
Küçük esnafın beklediği Bağ-Kur prim indirimi düzenlemesinde kulis bilgileri netleşti SGK Başuzmanı Yazarı İsa Karakaş, 9.000 gün prim şartını 7.200 güne düşürecek reformun takvimini, erken emeklilik hesaplamalarını ve kimleri kapsayacağını kaleme aldı.Kaynak: Diğer
SSK’lı çalışanlar 5.000 ile 5.975 gün arasında primle emekli olabilirken, Bağ-Kur’lu esnafın 9.000 gün prim ödemek zorunda kalması adil bulunmadı. Sık sık çıkarılan borç yapılandırmalarına rağmen prim yükünü taşımakta zorlanan küçük esnaf ve sanatkâr odaları, şartların eşitlemesi yönündeki taleplerini dile getirdi.
BEKLENEN MÜJDE 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK İMKANI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesinde duyurduğu müjde, Bağ-Kur’luların prim gün şartının 9.000 günden 7.200 güne düşürülmesini içeriyor.
Bu reform hayata geçtiğinde küçük esnaf tam 5 yıl (1.800 gün) daha az prim ödeyerek emeklilik hakkına kavuşacak. Milyonlarca esnafın gözü kulağı 3 yılı aşkın süredir bu vaadin yerine getirilmesine çevrilmiş durumda.
KULİS BİLGİLERİ VE TAKVİM: YASAL DÜZENLEME NE ZAMAN GELİR?
Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü köşesinde kulislerden edindiği son bilgileri paylaştı. Enflasyonla mücadele ve Orta Vadeli Program (OVP) hükümleri nedeniyle geciken düzenleme için hazırlıklarda son aşamaya gelindi.
Karakaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre:
Bağ-Kur prim eşitlemesine ilişkin aktüeryal hesaplamalar ve maliyet analizleri tamamlandı.
Düzenlemenin yasa teklifi haline getirilip TBMM’ye sunulması bekleniyor.
Yasal düzenlemenin tamamlanarak önümüzdeki sene itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.
KİMLER FAYDALANACAK, KİMLER KAPSAM DIŞI KALACAK?
Kamuoyundaki bilgi kirliliğine dikkat çeken İsa Karakaş, düzenlemenin tüm Bağ-Kur’luları kapsamayacağını belirterek sınırları şu şekilde çizdi:
KÜÇÜK ESNAF VE SANATKAR
Düzenlemenin ana hedef kitlesidir. Prim şartı 9.000 günden 7.200 güne inecektir.
ŞİRKET ORTAKLIKLARI VE BÜYÜL İŞYERİ SAHİPLERİ
Kapsam dışındadır. Onlar için 9.000 gün prim şartı uygulanmaya devam edecektir.
KADIN BAĞ-KUR'LULAR
EYT kapsamındaki kadınlar için mevcut prim şartı zaten 7.200 gün olduğundan ilave bir indirim yapılmayacaktır. Ancak EYT sonrası dönem için 9.000 gün şartına tabi olan kadın esnafın yararlanması söz konusu olabilecektir.
EN KRİTİK KRİTER: EMEKLİLİK İÇİN SIFIR BORÇ ŞARTI
Bağ-Kur sisteminde emeklilik dilekçesi verilebilmesi için çok önemli bir şartın altı çizildi. Tüm şartlar sağlansa dahi borcu bulunan bir Bağ-Kur'lunun emekli olma imkanı bulunmuyor.
Emeklilik başvurusunun yapıldığı an itibarıyla geçmişe dönük hiçbir prim borcunun bulunmaması şart koşuluyor.
Bu nedenle şartları taşıyan EYT’li Bağ-Kur’luların şimdiden borç durumlarını kontrol ederek emeklilik planlaması yapmaları öneriliyor.