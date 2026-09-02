Kredi kartından nakit para çekenler dikkat: Kartınız kapatılabilir

Bankalar, kredi kartlarının kullanım amacı dışında suiistimal edilmesi veya ödeme düzeninin aksaması gibi riskli durumlar karşısında denetimleri artırdı. Bireysel kart limitlerinin gerçek bir alışverişe dayanmaksızın nakde dönüştürülmesi, ödeme düzeninin bozulması ve gelirle uyumsuz harcama yapılması durumunda bankalar inceleme başlatabiliyor.