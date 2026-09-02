Bankalar, kredi kartlarının kullanım amacı dışında suiistimal edilmesi veya ödeme düzeninin aksaması gibi riskli durumlar karşısında denetimleri artırdı. Bireysel kart limitlerinin gerçek bir alışverişe dayanmaksızın nakde dönüştürülmesi, ödeme düzeninin bozulması ve gelirle uyumsuz harcama yapılması durumunda bankalar inceleme başlatabiliyor.
Kredi kartından nakit para çekenler dikkat: Kartınız kapatılabilir
Bankalar, kredi kartlarının gerçek bir alışverişe dayanmadan nakde çevrilmesi veya ödeme düzeninin bozulması gibi durumları risk unsuru olarak değerlendirmeye başladı. Kurallara aykırı kullanım tespit edilen kartlarda nakit avans kısıtlanabiliyor veya kart tamamen kapatılabiliyor.Kaynak: Diğer
BirGün'de yer alan habere göre söz konusu riskli harcama alışkanlıkları ve kurallara aykırı kullanımlar, kartlara yönelik kısıtlama veya tamamen kapatma süreçlerini gündeme getiriyor.
KREDİ KARTI HANGİ DURUMLARDA KISITLANABİLİR VEYA KAPATILABİLİR?
Bankacılık mevzuatı ve risk değerlendirmeleri kapsamında, kartların kısıtlanmasına ya da kullanıma kapatılmasına yol açabilen temel unsurlar şu şekilde sıralandı:
AMACI DIŞINDA KULLANIM
Kart limitinin gerçek bir mal veya hizmet alımına dayanmadan nakde çevrilmesine yönelik işlemler yapılması.
ÖDEME DÜZENSİZLİĞİ
Kart borcuna ait asgari ödeme tutarlarının uzun süre ödenmemesi ve borcun yasal takip sürecine girmesi.
TİCARİ KULLANIM
Bireysel kredi kartlarının işletme giderleri veya yüksek hacimli ticari harcamalar için kullanıldığının tespit edilmesi.
GELİĞR VE HARCAMA UYUMSUZLUĞU
Kişinin belgelenebilir geliri ile kart limiti ve harcama alışkanlıkları arasında dikkat çekici bir tutarsızlık bulunması.
İNCELEME VE KISITLAMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Şüpheli veya kurallara aykırı işlemler tespit edildiğinde bankaların izlediği operasyonel süreç şu adımlarla ilerliyor:
BELGE VE AÇIKLAMA TALEBİ
Hesap hareketlerinde olağan dışı bir yoğunluk görülmesi durumunda kart sahibinden yapılan harcamalara ilişkin belge veya açıklama istenebiliyor.
İLK AŞAMA KISITLAMALARI
Kurallara aykırı kullanımın tespiti halinde ilk olarak kartın nakit avans kullanımı kısıtlanabiliyor veya işlem limitleri düşürülebiliyor.
KARTIN KAPATILMASI VE RİSK NOTU
sürdürülmesi ya da borcun yasal takibe düşmesi durumunda kart tamamen kapatılabiliyor. Bu süreç, kişinin genel bankacılık ve finansal risk değerlendirmesini de olumsuz etkiliyor.