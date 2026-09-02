Yeniçağ Gazetesi
02 Eylül 2026 Çarşamba
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Ekonomi Kredi kartından nakit para çekenler dikkat: Kartınız kapatılabilir

Kredi kartından nakit para çekenler dikkat: Kartınız kapatılabilir

Bankalar, kredi kartlarının gerçek bir alışverişe dayanmadan nakde çevrilmesi veya ödeme düzeninin bozulması gibi durumları risk unsuru olarak değerlendirmeye başladı. Kurallara aykırı kullanım tespit edilen kartlarda nakit avans kısıtlanabiliyor veya kart tamamen kapatılabiliyor.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kredi kartından nakit para çekenler dikkat: Kartınız kapatılabilir - Resim: 1

Bankalar, kredi kartlarının kullanım amacı dışında suiistimal edilmesi veya ödeme düzeninin aksaması gibi riskli durumlar karşısında denetimleri artırdı. Bireysel kart limitlerinin gerçek bir alışverişe dayanmaksızın nakde dönüştürülmesi, ödeme düzeninin bozulması ve gelirle uyumsuz harcama yapılması durumunda bankalar inceleme başlatabiliyor.

1 11
Kredi kartından nakit para çekenler dikkat: Kartınız kapatılabilir - Resim: 2

BirGün'de yer alan habere göre söz konusu riskli harcama alışkanlıkları ve kurallara aykırı kullanımlar, kartlara yönelik kısıtlama veya tamamen kapatma süreçlerini gündeme getiriyor.

2 11
Kredi kartından nakit para çekenler dikkat: Kartınız kapatılabilir - Resim: 3

KREDİ KARTI HANGİ DURUMLARDA KISITLANABİLİR VEYA KAPATILABİLİR?

Bankacılık mevzuatı ve risk değerlendirmeleri kapsamında, kartların kısıtlanmasına ya da kullanıma kapatılmasına yol açabilen temel unsurlar şu şekilde sıralandı:

3 11
Kredi kartından nakit para çekenler dikkat: Kartınız kapatılabilir - Resim: 4

AMACI DIŞINDA KULLANIM

Kart limitinin gerçek bir mal veya hizmet alımına dayanmadan nakde çevrilmesine yönelik işlemler yapılması.

4 11
Kredi kartından nakit para çekenler dikkat: Kartınız kapatılabilir - Resim: 5

ÖDEME DÜZENSİZLİĞİ

Kart borcuna ait asgari ödeme tutarlarının uzun süre ödenmemesi ve borcun yasal takip sürecine girmesi.

5 11
Kredi kartından nakit para çekenler dikkat: Kartınız kapatılabilir - Resim: 6

TİCARİ KULLANIM

Bireysel kredi kartlarının işletme giderleri veya yüksek hacimli ticari harcamalar için kullanıldığının tespit edilmesi.

6 11
Kredi kartından nakit para çekenler dikkat: Kartınız kapatılabilir - Resim: 7

GELİĞR VE HARCAMA UYUMSUZLUĞU

Kişinin belgelenebilir geliri ile kart limiti ve harcama alışkanlıkları arasında dikkat çekici bir tutarsızlık bulunması.

7 11
Kredi kartından nakit para çekenler dikkat: Kartınız kapatılabilir - Resim: 8

İNCELEME VE KISITLAMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Şüpheli veya kurallara aykırı işlemler tespit edildiğinde bankaların izlediği operasyonel süreç şu adımlarla ilerliyor:

8 11
Kredi kartından nakit para çekenler dikkat: Kartınız kapatılabilir - Resim: 9

BELGE VE AÇIKLAMA TALEBİ

Hesap hareketlerinde olağan dışı bir yoğunluk görülmesi durumunda kart sahibinden yapılan harcamalara ilişkin belge veya açıklama istenebiliyor.

9 11
Kredi kartından nakit para çekenler dikkat: Kartınız kapatılabilir - Resim: 10

İLK AŞAMA KISITLAMALARI

Kurallara aykırı kullanımın tespiti halinde ilk olarak kartın nakit avans kullanımı kısıtlanabiliyor veya işlem limitleri düşürülebiliyor.

10 11
Kredi kartından nakit para çekenler dikkat: Kartınız kapatılabilir - Resim: 11

KARTIN KAPATILMASI VE RİSK NOTU

sürdürülmesi ya da borcun yasal takibe düşmesi durumunda kart tamamen kapatılabiliyor. Bu süreç, kişinin genel bankacılık ve finansal risk değerlendirmesini de olumsuz etkiliyor.

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro