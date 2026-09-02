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Kaynak: AA

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelede ilk servis saat 19.00'da atılacak. Karşılaşmada Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Vanya Parvanova ile Polonya Voleybol Federasyonundan Bartlomiej Adamczyk hakem olarak görev yapacak.

Türkiye'nin Almanya ile oynayacağı çeyrek final karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Grup aşamasında A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlılar, son 16 turunda Azerbaycan'ı mağlup ederek çeyrek finalde mücadele etme hakkı kazandı. Aynı grupta bulunan Almanya ise dördüncü sırada yer aldıktan sonra son 16 turunda Belçika'yı geçerek çeyrek finale çıktı.

Türkiye-Almanya eşleşmesinden üstün ayrılan takım, yarı finalde Sırbistan ile Yunanistan arasındaki karşılaşmanın galibiyle karşılaşacak.