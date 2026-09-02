Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde görülmeye devam eden İBB davasının ikinci celsesinin 10. gününde tutuklu sanıkların tahliye talepleri dinlendi.
İBB davasında Binali Yıldırım itirafı
İBB davasının ikinci duruşmasının 10. gününde Murat Kapki'nin itirafları duruşmaya damga vurdu. İmamoğlu'na "seçim kazanmak" amacına hizmet ettiği yönündeki suçlamalara tepki gösteren Kapki, AK Parti ve Binali Yıldırım ile ilgili itiraflarda bulundu.Aykut Metehan
Duruşmaya reklam ajansı sahibi Murat Kapki'nin savunması ve Binali Yıldırım itirafları damga vurdu.
İddianamedeki suçlamalara yanıt veren Kapki, süreçle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Binali yıldırım afişlerini ben astırdım
İddianamede yer alan "Ekrem İmamoğlu'na seçim kazandırma" amacına hizmet ettiği yönündeki suçlamalara isyan eden Murat Kapki, hakkındaki iddiaları reddetti.
"Ben nasıl bir örgüt üyesiyim ki Ekrem İmamoğlu'na karşı savaşıyorum" diyen Kapki, 2019 yerel seçimlerinden sonra yaşananları anlattı.
Seçimin kaybedilmesinin ardından asılan "Teşekkürler İstanbul" ve Binali Yıldırım afişlerine değinen Kapki, "O benim panolarımdı" ifadelerini kullanarak afişlerin asıldığı mecraların kendisine ait olduğunu söyledi.
Reklam alanlarını AK Parti'ye bedelsiz tahsis etmiş
Seçim dönemlerinde sahibi olduğu reklam mecralarını AKP'ye hiçbir ücret talep etmeden verdiğini ifade eden Kapki, 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri döneminde dönemin AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve İl Başkan Yardımcısı Sevgi Yiğit ile görüştüğünü belirtti.
Kapki, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AKP İl Başkanlığına benden alınan bütün yerlerin bana ait olduğuna dair belgeleri sundum. Bir kuruş dahi almadığımı, bilabedel verdiğimi ispatlıyorum" şeklinde konuştu.
Seçim bittikten sonra teşekkür ettiler
2019 yerel seçimlerinin tamamlanmasının ardından AKP İl Başkanlığına davet edildiğini aktaran Murat Kapki, parti yetkilileri ile görüştüğünü belirtti.
Yetkililerin kendisine "Bize çok yardımcı oldun, nasıl yardımcı olabiliriz?" diyerek teşekkür ettiklerini anlatan Kapki, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandıktan sonra bütün reklam alanlarına "Teşekkürler İstanbul" afişlerinin asıldığını ve o yerlerin kendisine ait olduğunu bir kez daha vurguladı.
Kapki ayrıca, ifadelerinin doğrulanması için HTS ve baz kayıtlarının incelenmesini talep etti.