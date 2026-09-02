İBB davasında Binali Yıldırım itirafı

Yetkililerin kendisine "Bize çok yardımcı oldun, nasıl yardımcı olabiliriz?" diyerek teşekkür ettiklerini anlatan Kapki, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandıktan sonra bütün reklam alanlarına "Teşekkürler İstanbul" afişlerinin asıldığını ve o yerlerin kendisine ait olduğunu bir kez daha vurguladı.