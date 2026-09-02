Kaynak: AA

RB Leipzig'de görev yapan 21 yaşındaki savunmacı, Hannover'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Bitshiabu'yu terminalde az sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.

Pasaport işlemlerini tamamlayan genç oyuncu, havalimanından çıkarken basın mensuplarının karşısına geçerek görüntü verdi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bitshiabu, "Çok mutluyum. Umarım burada çok büyük şeyler başarırız. Galatasaray ailesiyle ve taraftarıyla da tanışmak için çok sabırsızım. En hızlı şekilde taraftarlarla bir araya gelmek istiyorum." ifadeleriyle Galatasaray'a duyduğu heyecanı dile getirdi.

Fransız futbolcu, açıklamalarının ardından kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

Sağlık kontrollerinin ardından tarafların son detaylarda anlaşmasıyla kiralık sözleşmenin imzalanması ve transferin resmileşmesi bekleniyor.