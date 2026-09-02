Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Maduro'nun oğlu o kareyi anlattı: Perde arkasında mesaj vermiş

Maduro'nun oğlu o kareyi anlattı: Perde arkasında mesaj vermiş

ABD tarafından alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, babasının alıkonulduktan aylar sonra kamuoyuna yansıyan ilk fotoğrafının perde arkasını paylaştı.

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Maduro'nun oğlu o kareyi anlattı: Perde arkasında mesaj vermiş - Resim: 1

"Nicolasito" lakaplı Guerra, söz konusu fotoğrafın Venezuela'da 24 Haziran'da yaşanan felaket boyuttaki iki büyük depremin hemen ertesi günü çekildiğini açıkladı.

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Maduro'nun oğlu o kareyi anlattı: Perde arkasında mesaj vermiş - Resim: 2

ABD'nin 3 Ocak'ta düzenlediği askeri müdahaleyle alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ilk fotoğrafları geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı.

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Maduro'nun oğlu o kareyi anlattı: Perde arkasında mesaj vermiş - Resim: 3

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Nicolas Maduro Guerra, fotoğrafların çekim ve aileye ulaşma sürecine dair dikkat çeken detaylar aktardı.

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Maduro'nun oğlu o kareyi anlattı: Perde arkasında mesaj vermiş - Resim: 4

DEPREM HABERLERİ NEDENİYLE MORALİ ÇOK BOZUKTU

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Maduro'nun oğlu o kareyi anlattı: Perde arkasında mesaj vermiş - Resim: 5

Nicolasito'nun verdiği bilgilere göre fotoğraf, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerden bir gün sonra, yani 25 Haziran tarihinde çekildi.

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Maduro'nun oğlu o kareyi anlattı: Perde arkasında mesaj vermiş - Resim: 6

Fotoğrafı çeken kişinin aktardıklarını paylaşan Guerra, babasının televizyon karşısında memleketindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve felaket nedeniyle moralinin son derece bozuk olduğunu belirtti.

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Maduro'nun oğlu o kareyi anlattı: Perde arkasında mesaj vermiş - Resim: 7

O gün telefon hakkını kullanarak ailesini 4-5 kez arayan Maduro'nun halkın durumunu sorduğunu ve poz verecek bir ruh halinde olmadığını söyleyen Nicolasito, çekim kararının ısrar üzerine alındığını ifade etti.

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Maduro'nun oğlu o kareyi anlattı: Perde arkasında mesaj vermiş - Resim: 8

Maduro'nun "Tanrı'nın izniyle günün birinde bu fotoğraf iyi olduğuma, güçlü durduğuma ve direndiğime dair mesaj verir" diyerek çekimi kabul ettiği bildirildi.

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Maduro'nun oğlu o kareyi anlattı: Perde arkasında mesaj vermiş - Resim: 9

POSTA YOLUYLA ULAŞTI, MESAJ DİKTE EDİLDİ

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Maduro'nun oğlu o kareyi anlattı: Perde arkasında mesaj vermiş - Resim: 10

Basılı haldeki fotoğrafların Maduro'ya teslim edildikten sonra 13 Temmuz'da posta yoluyla gönderildiğini belirten Guerra, karelerin 25 Ağustos'ta ABD'deki adrese ulaştığını kaydetti.

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Maduro'nun oğlu o kareyi anlattı: Perde arkasında mesaj vermiş - Resim: 11

Ailece yürütülen değerlendirmelerin ardından fotoğrafların yayınlanacağı mesaj için babasıyla Cuma gecesi telefonda görüştüklerini aktaran Nicolasito, Maduro'nun dikte ettirdiği mesajla birlikte fotoğrafları Pazar günü kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.

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Maduro'nun oğlu o kareyi anlattı: Perde arkasında mesaj vermiş - Resim: 12

Nicolasito, babası Nicolas Maduro ve annesi Cilia Flores'in en kısa sürede özgürlüklerine kavuşması için hukuki ve siyasi mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

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