"Nicolasito" lakaplı Guerra, söz konusu fotoğrafın Venezuela'da 24 Haziran'da yaşanan felaket boyuttaki iki büyük depremin hemen ertesi günü çekildiğini açıkladı.
Maduro'nun oğlu o kareyi anlattı: Perde arkasında mesaj vermiş
ABD tarafından alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, babasının alıkonulduktan aylar sonra kamuoyuna yansıyan ilk fotoğrafının perde arkasını paylaştı.Haber Merkezi
ABD'nin 3 Ocak'ta düzenlediği askeri müdahaleyle alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ilk fotoğrafları geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Nicolas Maduro Guerra, fotoğrafların çekim ve aileye ulaşma sürecine dair dikkat çeken detaylar aktardı.
DEPREM HABERLERİ NEDENİYLE MORALİ ÇOK BOZUKTU
Nicolasito'nun verdiği bilgilere göre fotoğraf, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerden bir gün sonra, yani 25 Haziran tarihinde çekildi.
Fotoğrafı çeken kişinin aktardıklarını paylaşan Guerra, babasının televizyon karşısında memleketindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve felaket nedeniyle moralinin son derece bozuk olduğunu belirtti.
O gün telefon hakkını kullanarak ailesini 4-5 kez arayan Maduro'nun halkın durumunu sorduğunu ve poz verecek bir ruh halinde olmadığını söyleyen Nicolasito, çekim kararının ısrar üzerine alındığını ifade etti.
Maduro'nun "Tanrı'nın izniyle günün birinde bu fotoğraf iyi olduğuma, güçlü durduğuma ve direndiğime dair mesaj verir" diyerek çekimi kabul ettiği bildirildi.
POSTA YOLUYLA ULAŞTI, MESAJ DİKTE EDİLDİ
Basılı haldeki fotoğrafların Maduro'ya teslim edildikten sonra 13 Temmuz'da posta yoluyla gönderildiğini belirten Guerra, karelerin 25 Ağustos'ta ABD'deki adrese ulaştığını kaydetti.
Ailece yürütülen değerlendirmelerin ardından fotoğrafların yayınlanacağı mesaj için babasıyla Cuma gecesi telefonda görüştüklerini aktaran Nicolasito, Maduro'nun dikte ettirdiği mesajla birlikte fotoğrafları Pazar günü kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.
Nicolasito, babası Nicolas Maduro ve annesi Cilia Flores'in en kısa sürede özgürlüklerine kavuşması için hukuki ve siyasi mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.