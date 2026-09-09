Kaynak: İHA

Ankara'nın Polatlı ilçesinde tarım sezonu hareketli geçiyor. Buğday hasadının tamamlanmasının ardından tarlalar boş bırakılmayarak ikinci ürün olarak ayçiçeğiyle değerlendirme süreci başlatıldı. Sulama imkanı olan bölgelerde Temmuz ayında ekimi yapılan ayçiçeği, yaklaşık 90 günlük gelişim sürecinin ardından ekim ortası ile kasım başı arasında hasat edilmeye hazırlanıyor.

Süreç hakkında bilgi veren Polatlı Hıdırşeyh köyü çiftçisi, ziraat mühendisi ve Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç, 6-7 yıldır 300-400 dekar alanda bu üretimi yaptığını belirtti. Kılınç, ürünün fazla işçilik istemediğini ve mekanizasyona son derece uygun olduğunu vurguladı.

REKOLTE VE FİYAT BEKLENTİSİ: KİLOSU 35 İLE 40 LİRA ARASI OLACAK

Karadenizbirlik'le sözleşmeli üretim yaptığını belirten Kılınç, dekarda 250 ila 300 kilogram arası verim beklediklerini ifade etti. Piyasaya ve alım fiyatlarına değinen Kılınç, şu öngörüyü paylaştı:

"Karadenizbirlik'in, Trakya Birlik'in açıkladığı fiyatlar var. Piyasanın tüccar fiyatları var. Geçen yıl 30 küsur liraydı. Bu sene daha tam belli olmadı fiyatlar. Kilosu 35 ila 40 lira arası olur diye düşünüyoruz."

Eylül ayında elde edilecek bu gelirlerin, çiftçinin tohum ve gübre masraflarını karşılayarak kış ayları için önemli bir güvence oluşturacağı ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN YAĞ AÇIĞINA KARŞI "İKİNCİ ÜRÜN" ÇÖZÜMÜ

Ayçiçeğinin sadece çiftçiye kazandırmadığını, ülke ekonomisine de büyük bir katma değer sağladığını belirten Kılınç, Ukrayna, Moldova ve Rusya'dan yapılan ithalata dikkat çekti. İç piyasadaki üretimin artırılması gerektiğine işaret eden Kılınç, "Desteği fazlalaştırıp içeride bizim kendi yağımızı karşılayacak dereceye getirebiliriz. İkinci ürün bunun örneği. Üretim artması bizim de özümüzün boşa dışarıya gitmemiş olması demek" değerlendirmesinde bulundu