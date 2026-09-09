Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Avrupa Sismoloji Komisyonu'ndan kritik adım: İstanbul depremini yeniden değerlendireceğiz

Avrupa Sismoloji Komisyonu'ndan kritik adım: İstanbul depremini yeniden değerlendireceğiz

İstanbul'da düzenlenen Avrupa Sismoloji Komisyonu toplantısında Marmara'nın deprem gündemindeki önemli başlıklardan biri “creep” oldu. Deprem uzmanı Osman Bektaş uyararak "İstanbul depremini yeniden değerlendireceğiz" dedi.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Avrupa Sismoloji Komisyonu'ndan kritik adım: İstanbul depremini yeniden değerlendireceğiz - Resim: 1

Binlerce insanın hayatını kaybettiği Marmara'da yaşanan 17 Ağustos depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Deprem korkusuyla yaşayan vatandaşlar deprem uzmanlarından gelen açıklamaları takip etmeye devam ediyor. Gündemde "creep" var.

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Avrupa Sismoloji Komisyonu'ndan kritik adım: İstanbul depremini yeniden değerlendireceğiz - Resim: 2

İstanbul’da gerçekleştirilen Avrupa Sismoloji Komisyonu (ESC2026) toplantısında Marmara Denizi’ndeki sismik hareketlilik ve olası deprem senaryoları ele alındı.

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Avrupa Sismoloji Komisyonu'ndan kritik adım: İstanbul depremini yeniden değerlendireceğiz - Resim: 3

Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri ise “creep” olarak ifade edilen depremsiz kayma oldu.

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Avrupa Sismoloji Komisyonu'ndan kritik adım: İstanbul depremini yeniden değerlendireceğiz - Resim: 4

Deprem uzmanı Osman Bektaş, Marmara’nın gelecekteki deprem riskini anlamak açısından creep tartışmasının önemine dikkat çekti.

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Avrupa Sismoloji Komisyonu'ndan kritik adım: İstanbul depremini yeniden değerlendireceğiz - Resim: 5

MARMARA'DA "CREEP" NEDEN GÜNDEMDE?

Marmara’daki fay hareketlerinin değerlendirilmesinde yalnızca fayın hangi bölümlerinin “kilitli” olduğuna bakılmasının yeterli olmayabileceği belirtiliyor.

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Avrupa Sismoloji Komisyonu'ndan kritik adım: İstanbul depremini yeniden değerlendireceğiz - Resim: 6

Bektaş’ın paylaşımında, Marmara’da gelecekte meydana gelebilecek depremin büyüklüğünü ve kırılma alanını anlamak için yalnızca “kilitli segment” yaklaşımının ele alınması gerektiğine işaret edildi.

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Avrupa Sismoloji Komisyonu'ndan kritik adım: İstanbul depremini yeniden değerlendireceğiz - Resim: 7

Bu noktada “creep” olarak adlandırılan depremsiz kayma, fay boyunca biriken hareketin nasıl gerçekleştiğinin anlaşılması açısından önem taşıyor.

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Avrupa Sismoloji Komisyonu'ndan kritik adım: İstanbul depremini yeniden değerlendireceğiz - Resim: 8

GELECEKTEKİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ İÇİN ÖNEMLİ TARTIŞMA

Marmara’da beklenen büyük depremle ilgili bilimsel çalışmalarda fayın davranışı, segmentlerin durumu ve biriken gerilimin nasıl boşaldığı önemli araştırma konuları arasında yer alıyor.

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Avrupa Sismoloji Komisyonu'ndan kritik adım: İstanbul depremini yeniden değerlendireceğiz - Resim: 9

ESC2026 kapsamında gündeme gelen “creep” tartışması da Marmara’nın gelecekteki deprem davranışını anlamaya yönelik çalışmaların önemli başlıklarından biri olarak öne çıktı.

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Avrupa Sismoloji Komisyonu'ndan kritik adım: İstanbul depremini yeniden değerlendireceğiz - Resim: 10

Osman Bektaş’ın değerlendirmesi, Marmara’daki deprem riskinin yalnızca “kilitli segment” üzerinden değil, fay boyunca gerçekleşen farklı hareket biçimleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiği tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

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