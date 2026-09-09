9 Eylül 1923'te kurulan Cumhuriyet Halk Partisi, 103 yıl dönümünü kutluyor.
Mansur Yavaş'tan dikkat çeken CHP paylaşımı: Kurumsal hafıza...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümünde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.Aykut Metehan
CHP'ye mutlak butlan kararının ardından CHP'de kalan ancak tarafsız bir görüntü çizen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
CHP'nin Türkiye'nin en köklü partisi olduğunu belirten Yavaş'ın paylaşımında 'kurumsal hafıza' vurgusu dikkat çekti.
Mansur Yavaş'ın paylaşımı şöyle:
Cumhuriyet Halk Partisi; kökleri Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan kurumsal yapısı, geleneği ve bir asrı aşan siyasi birikimiyle Türkiye’nin en köklü siyasi partisidir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde kurulan, Cumhuriyetin temel değerlerini ve çağdaş Türkiye idealini kuşaktan kuşağa taşıyan büyük bir siyasi mirasın temsilcisidir.
Değişen dönemler, şartlar ve kadrolar boyunca kurumsal hafızasını koruyarak Türkiye’nin siyasal yaşamında önemli sorumluluklar üstlenmiş; Cumhuriyetimizin tarihine tanıklık etmekle kalmayıp bu tarihin şekillenmesinde de önemli bir yere sahip olmuştur.
103 yıllık bu köklü geleneğin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu büyük kurumsal mirasın oluşmasında ve bugünlere taşınmasında emeği bulunan herkesi de saygı ve minnetle anıyorum.