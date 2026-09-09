Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Mansur Yavaş'tan dikkat çeken CHP paylaşımı: Kurumsal hafıza...

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken CHP paylaşımı: Kurumsal hafıza...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümünde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Mansur Yavaş'tan dikkat çeken CHP paylaşımı: Kurumsal hafıza... - Resim: 1

9 Eylül 1923'te kurulan Cumhuriyet Halk Partisi, 103 yıl dönümünü kutluyor.

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Mansur Yavaş'tan dikkat çeken CHP paylaşımı: Kurumsal hafıza... - Resim: 2

CHP'ye mutlak butlan kararının ardından CHP'de kalan ancak tarafsız bir görüntü çizen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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Mansur Yavaş'tan dikkat çeken CHP paylaşımı: Kurumsal hafıza... - Resim: 3

CHP'nin Türkiye'nin en köklü partisi olduğunu belirten Yavaş'ın paylaşımında 'kurumsal hafıza' vurgusu dikkat çekti.

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Mansur Yavaş'tan dikkat çeken CHP paylaşımı: Kurumsal hafıza... - Resim: 4

Mansur Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

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Mansur Yavaş'tan dikkat çeken CHP paylaşımı: Kurumsal hafıza... - Resim: 5

Cumhuriyet Halk Partisi; kökleri Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan kurumsal yapısı, geleneği ve bir asrı aşan siyasi birikimiyle Türkiye’nin en köklü siyasi partisidir.

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Mansur Yavaş'tan dikkat çeken CHP paylaşımı: Kurumsal hafıza... - Resim: 6

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde kurulan, Cumhuriyetin temel değerlerini ve çağdaş Türkiye idealini kuşaktan kuşağa taşıyan büyük bir siyasi mirasın temsilcisidir.

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Mansur Yavaş'tan dikkat çeken CHP paylaşımı: Kurumsal hafıza... - Resim: 7

Değişen dönemler, şartlar ve kadrolar boyunca kurumsal hafızasını koruyarak Türkiye’nin siyasal yaşamında önemli sorumluluklar üstlenmiş; Cumhuriyetimizin tarihine tanıklık etmekle kalmayıp bu tarihin şekillenmesinde de önemli bir yere sahip olmuştur.

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Mansur Yavaş'tan dikkat çeken CHP paylaşımı: Kurumsal hafıza... - Resim: 8

103 yıllık bu köklü geleneğin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.

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Mansur Yavaş'tan dikkat çeken CHP paylaşımı: Kurumsal hafıza... - Resim: 9

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu büyük kurumsal mirasın oluşmasında ve bugünlere taşınmasında emeği bulunan herkesi de saygı ve minnetle anıyorum.

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Mansur Yavaş'tan dikkat çeken CHP paylaşımı: Kurumsal hafıza... - Resim: 10
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