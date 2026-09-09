Gıda ve temizlik maddeleri alanında toptan satış faaliyeti yürüten Tekirdağ merkezli Ege Gıda Meşrubat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile şirket sahipleri Dilek Göçler ve Necip Beştepe hakkında mahkemeden kritik bir karar çıktı.
28 yıllık Türk gıda firması iflasın eşiğinde: Konkordato kararı verildi
Şekerden kuru fasulyeye, temizlik ürünlerinden meşrubata kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Tekirdağ merkezli Ege Gıda Meşrubat hakkında 3 aylık geçici konkordato kararı verildi. Edirne 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, alacaklılar için 7 günlük başvuru süresini duyurdu.Kaynak: Diğer
Edirne 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen 3 aylık geçici konkordato mühleti resmen yürürlüğe girdi.
GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİYLE DİKKAT ÇEKİYORDU
Geçici konkordato mühleti verilen şirket; şekerden çaya, bulgurdan nişastaya, antifrizden sirkeye, çamaşır suyundan gazoza, irmikten kuru fasulyeye kadar hem gıda hem de temizlik sektöründe çok sayıda ürünün üretimini ve toptan satışını gerçekleştiriyordu.
MAHKEMEDEN ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ ÇAĞRISI
Edirne 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, karar sonrası alacaklılara yönelik önemli bir hatırlatmada bulundu.
Mahkeme duyurusunda, alacaklıların 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçeyle müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri kaydedildi.
ŞİRKETİN SON 3 YILLIK VERGİ BİLGİLERİ
NT'de yer alan habere göre Ege Gıda Meşrubat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin son üç yıla ait matrah ve vergi tahakkuk verileri ise şu şekilde matbu kayıtlara yansıdı:
2023 Yılı
3 milyon 119 bin 319 TL matrah / 779 bin 829 TL vergi tahakkuku
2024 Yılı
3 milyon 377 bin 108 TL matrah / 844 bin 277 TL vergi tahakkuku
2025 Yılı
2 milyon 967 bin 374 TL matrah / 741 bin 843 TL vergi tahakkuku