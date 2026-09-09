28 yıllık Türk gıda firması iflasın eşiğinde: Konkordato kararı verildi

ŞİRKETİN SON 3 YILLIK VERGİ BİLGİLERİ

NT'de yer alan habere göre Ege Gıda Meşrubat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin son üç yıla ait matrah ve vergi tahakkuk verileri ise şu şekilde matbu kayıtlara yansıdı:

2023 Yılı

3 milyon 119 bin 319 TL matrah / 779 bin 829 TL vergi tahakkuku