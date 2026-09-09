ABD ile İran arasındaki gerilimin Orta Doğu’da petrol arzına ilişkin endişeleri artırması, küresel petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.
Hürmüz Boğazı’ndaki petrol taşımacılığının yavaşlaması da piyasalarda arz güvenliğine yönelik kaygıları güçlendirdi.
BRENT PETROL 99 DOLARI GEÇTİ
Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 2 yükselerek 99,06 dolara çıktı.
Brent petrol böylece varil başına 99 dolar seviyesinin üzerine çıktı.
ABD HAM PETROLÜ 94 DOLARA YAKLAŞTI
Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı da yaklaşık yüzde 3 değer kazanarak 94,03 dolara yükseldi.
Petrol fiyatlarındaki hareketlilikte Orta Doğu’daki gelişmeler ve Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol taşımacılığına ilişkin endişeler etkili oldu.