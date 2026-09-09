Kredi kartlarında SGK dönemi: Limitler yeniden belirleniyor

Kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde yeni bir döneme giriliyor. Milyonlarca kart sahibini doğrudan etkileyecek olan bu adımla birlikte bankalar, müşterilerin beyan ettiği kazanç yerine finansal verilerle doğrulanan gerçek gelirlerini ve toplam borç yükünü dikkate alacak.