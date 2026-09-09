Kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde yeni bir döneme giriliyor. Milyonlarca kart sahibini doğrudan etkileyecek olan bu adımla birlikte bankalar, müşterilerin beyan ettiği kazanç yerine finansal verilerle doğrulanan gerçek gelirlerini ve toplam borç yükünü dikkate alacak.
Kredi kartlarında SGK dönemi: Limitler yeniden belirleniyor
Milyonlarca kart sahibini ilgilendiren yeni düzenlemeyle kredi kartı limitleri artık beyana göre değil, SGK ve Risk Merkezi verileriyle tespit edilen gerçek gelir ve borç durumuna göre belirlenecek. Ödeme gücünü aşan limitler kısıtlanırken uyum süreci 1 Ocak 2027’ye kadar tamamlanacak.Kaynak: Diğer
BirGün'de yer alan habere göre yeni sistemle kişilerin ödeme kapasitesi temel alınacak. Müşterilerin farklı finansal kurumlardaki mevcut kredi ve kart borçları birleştirilerek toplam borç tablosunun şeffaf bir şekilde ortaya konulması sağlanacak.
SGK VE RİSK MERKEZİ VERİLERİ EŞGÜDÜMLÜ İNCELENECEK
Yapılacak veri altyapısı entegrasyonu sayesinde şu adımlar öne çıkacak:
SGK GELİR KAYITLARI: Müşterinin resmi SGK gelir verileri doğrudan kontrol edilecek.
TBB RİSK MERKEZİ: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üzerindeki mevcut kredi ve borçluluk durumları incelenecek.
ÇAPRAZ KONTROL: Müşterinin yalnızca kazancına bakılmayacak; mevcut borç ağırlığı ile geliri dengelenerek limit tayin edilecek.
YÜKSEK LİMİTLİ KARTLAR YAKINDAN TAKİP EDİLECEK
Yeni uygulamanın özellikle geliri ile kart limiti arasında ciddi fark bulunan yüksek limitli kart sahiplerini etkilemesi bekleniyor. Kazancı ile mevcut limiti arasında uçurum olan müşterilerin limitleri yeniden değerlendirmeye alınacak.
Söz konusu düzenlemenin temel amacı, kişilerin ödeme güçlerini aşan limitlere sahip olmasını engelleyerek aşırı borçlanma riskinin önüne geçmek ve bankacılık sistemindeki finansal dengeleri korumak olarak belirtiliyor.
SON TARİH 1 OCAK 2027
Bankaların mevcut kredi kartı limitlerini müşterilerin gerçek kazançlarıyla uyumlu hale getirmesi için yürütülen çalışmalar için bir geçiş takvimi belirlendi.
Sisteme uyum sürecinin 1 Ocak 2027 tarihine kadar tamamen tamamlanması hedefleniyor.
Bu tarihe kadar tüm bankalar, müşterilerinin finansal durumlarını yeni kriterlere göre güncelleyerek borçluluk riskini yakından izleyecek.