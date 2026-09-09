Société Générale analistleri Michael Haigh ve Jeremy Sellem, yayımladıkları raporda altının 2026’daki yükseliş trendinin yeni bir aşamaya girdiğini belirtti.
Fransız şirketten altın tahmini: 2027’ye nasıl gireceğini açıkladı
Fransa merkezli dev şirket Société Générale analistleri, ETF, vadeli işlem ve opsiyon pozisyonlarının altının 2026’yı nasıl bitireceğini işaret ettiğini belirtti. Analistler, merkez bankalarının talebinin de altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürdüğünü ifade etti.İbrahim Doğanoğlu
Analistler, piyasadaki eğilimin yalnızca spekülatif hareketlerden kaynaklanmadığını, farklı yatırımcı gruplarında altına yönelik yapısal bir talep oluştuğunu ifade etti.
Raporda, perakende yatırımcılar, profesyonel para yöneticileri ve türev piyasalarındaki yatırımcıların fiziksel altın, vadeli işlemler ve opsiyonlarda eş zamanlı pozisyon biriktirdiği kaydedildi.
Société Générale analistleri, ağustos ayında altın ETF’lerine 201 ton net giriş gerçekleştiğini belirtti. Bu artışın tonaj açısından, Şubat 2009 ve Mart 2020 dönemlerinin ardından kaydedilen en büyük üçüncü aylık artış olduğu ifade edildi.
Raporda, ağustostaki girişlerin Mart 2022 ve Eylül 2012 dönemlerinde görülen güçlü girişleri de aştığı belirtildi.
Analistler ayrıca para yöneticilerinin net uzun pozisyonlarının, altının ons fiyatının 5.400 doların üzerine çıktığı Ocak 2026 sonrasındaki seviyelerden sonra kayıtlardaki en büyük ikinci uzun pozisyona ulaştığını aktardı.
Société Générale, altındaki genel piyasa pozisyonlanmasının orta vadede daha yüksek fiyatları destekleyebileceğini öngördü.
Banka, yılın ilk yarısında gerileyen altın pozisyonlarının ardından değerli metalin yeniden cazip hale geldiğini belirtti.
Analistlere göre altın, ABD-İsrail-İran çatışması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı beklentilerindeki yükselişin neden olduğu sert düzeltmelerin ardından 4.500 dolar/ons seviyesine doğru toparlandı.
Société Générale, altının yüksek faiz oranları ve güçlenen ABD doları nedeniyle baskı altında kalmaya devam ettiğini belirtti.
Buna karşın banka, Fed’in şahin para politikası beklentilerinin önemli bölümünün finansal piyasalarda fiyatlandığını ve bunun altın açısından daha olumlu bir risk-getiri görünümü oluşturduğunu kaydetti.
Fransız banka, altını para politikası ve politika belirsizliğine karşı önemli bir korunma aracı olarak değerlendirdiğini ve değerli metale yönelik “stratejik olarak iyimser” tutumunu koruduğunu bildirdi.
Analistler, 2022 sonrasında altın piyasasında belirgin bir rejim değişikliği yaşandığını belirterek, yüksek reel getirilere rağmen altının rekor seviyelere yakın işlem görmeye devam ettiğine dikkat çekti.
Raporda, merkez bankalarının düzenli altın alımları, doların etkisinin azalması, jeopolitik belirsizlik ve kamu borcuna ilişkin endişelerin altın fiyatları için daha yüksek bir taban oluşturduğu ifade edildi.
Société Générale, piyasaların geçen yılın ortalarından bu yana ek parasal gevşeme beklentisinden Fed’in faiz oranlarını bir veya iki kez daha artırıp artırmayacağı tartışmasına yöneldiğini belirtti.
Bu değişimin iki yıllık ABD Hazine tahvil getirilerini yeniden yüzde 4’ün üzerine taşıdığı ve doları desteklediği kaydedildi. Buna rağmen altının 2025 ortasındaki seviyelerinin üzerinde kalmayı sürdürdüğü belirtildi.
Analistler, faiz oranlarında önemli bir yeniden fiyatlamaya neden olacak bir gelişme için daha büyük bir enflasyon şoku ve Fed’in daha agresif bir tepki vermesi gerektiğini savundu.
Société Générale ekonomistleri, temel senaryolarında faiz oranlarının 2027’ye kadar değişmemesini beklediklerini belirtti. Bununla birlikte, devam eden enflasyonun Fed’i bu yıl içinde bir faiz artırımına zorlayabileceği ifade edildi.
Banka, olası faiz artırımının ekim ayından ziyade eylül veya aralık ayında gerçekleşmesinin daha muhtemel olduğunu değerlendirdi.
Société Générale, ABD’nin yeniden uygulamaya koyduğu gümrük vergileri, yapay zekâ ve altyapı yatırımlarındaki hızlanma, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve gelişmiş ekonomilerdeki yüksek bütçe açıklarının finans piyasalarının mevcut beklentilerinden daha enflasyonist bir ortam oluşturabileceğini belirtti.
Analistler, makroekonomik görünümün yanı sıra altının temel talep yapısının da değerli metali desteklediğini ifade etti.
Altın destekli borsa yatırım fonlarına girişlerin yıl içinde önemli ölçüde azalmasına rağmen pozitif kalmayı sürdürdüğü belirtildi.
Düşük oynaklığın ise altını kısa vadeli momentum yatırımcılarından ziyade uzun vadeli rezerv yöneticileri açısından daha cazip hale getirdiği kaydedildi.
Çin’in altın rezervlerini artırmaya devam ettiği belirtilirken, geleneksel rezerv varlıklarından uzaklaşarak çeşitlendirme eğiliminin gelişmekte olan piyasa merkez bankaları açısından yapısal bir öncelik olmaya devam ettiği ifade edildi.
Société Générale analistleri, spekülatif talep azalırken resmi sektörün altın alımlarının güçlü kalmasının merkez bankalarını altın piyasasında giderek daha önemli bir destek unsuru haline getirdiğini belirtti.
Banka ayrıca azalan oynaklığın tarihsel olarak altın için önemli bir alım sinyali olduğunu, merkez bankalarının devam eden talebinin ise altın fiyatları için kalıcı bir taban oluşturabileceğini bildirdi.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.