Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

İngiltere'de hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik arıza, hava ulaşımında aksamalara yol açmaya devam ediyor. Bir gün önce yaklaşık 1.300 uçuşun iptal edildiği ülkede, Çarşamba günü planlanan 177 uçuş daha iptal edildi.

Uçak takip sitesi FlightRadar24, Çarşamba günü iptal edilen uçuşların neredeyse tamamının ülkenin en yoğun havalimanı olan Londra Heathrow'dan gerçekleştirilecek seferler olduğunu bildirdi.

Ulusal Hava Trafik Hizmetleri (NATS), sistemde yaşanan sorunların neden olduğu aksaklıkların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

NATS, Salı günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, yaşanan durumun "çok karmaşık bir toparlanma süreci" olduğunu belirterek, tüm havacılık ağı üzerindeki etkilerin giderilmesinin zaman alacağını bildirdi.

NATS BAŞKANI SORUMLULUĞU KABUL ETTİ

İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander'ın Çarşamba günü NATS Başkanı Martin Rolfe ile görüşeceği bildirildi. Rolfe, yaşanan aksaklıkla ilgili tam sorumluluğu kabul etti ancak görevinden ayrılmayı düşünüp düşünmediği konusunda yorum yapmadı.

Ulaştırma Bakanı Alexander ise daha önce yaptığı açıklamada, yaşanan sorunlardan ders çıkarılması ve havacılığı destekleyen sistemlerin görevlerini yerine getirmesi konusunda güvence istediğini belirtti.

Ryanair Operasyon Direktörü Neal McMahon ise Rolfe'un görevden alınması yönündeki çağrısını yineledi. McMahon, yaşanan aksaklıklar nedeniyle İngiliz yolcuların bir kez daha mağdur edildiğini savunarak hükümetin müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

ARIZALAR BİRÇOK HAVALİMANINI ETKİLEDİ

Heathrow Havalimanı, Salı günü yaşanan teknik arıza nedeniyle gelen uçuşların geçici olarak askıya alınmasının ardından tek yönlü kalkışların yeniden başladığını duyurdu. Ancak havalimanı, kesintilerin devam etmesinin beklendiği uyarısında bulunarak yolculara havalimanına gitmeden önce havayolu şirketleriyle iletişime geçmeleri çağrısı yaptı.

British Airways de iptallerin on binlerce müşterisini etkilediğini ve önemli bir zincirleme etki oluşturacağını açıkladı.

NATS ise daha önce yaptığı açıklamada, aksaklığa neden olan sorunun çözüldüğünü ve biriken uçuşların yeniden düzenlenmesi için çalışıldığını bildirmişti. Kuruluş, yaşanan durum nedeniyle yolculardan özür diledi.

Liverpool, Birmingham ve Edinburgh havalimanları da teknik arızadan etkilendi. İrlanda'daki Dublin Havalimanı da yaşanan aksaklıklar nedeniyle onlarca uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

Ryanair, 65 binden fazla yolcusunun seyahatlerinin aksadığını ve 50'den fazla uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

ARSENAL'İN BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

İngiltere'deki hava trafiği krizi, futbol dünyasını da etkiledi. Çarşamba günü İtalya'nın güneyindeki Napoli kentinde Napoli ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan Arsenal'in takım uçuşunun gecikmesi nedeniyle maç öncesinde yapılması planlanan basın toplantısı iptal edildi.

Gatwick Havalimanı'nda yaşanan aksaklıklardan etkilenen sağlık çalışanı Josie Donoghue ise İrlanda'ya giden uçağının pistte üç saat beklemesinin ardından uçaktan inmek zorunda kaldığını belirterek yaşananları "bitmek bilmeyen bir kabus" olarak nitelendirdi.

İngiltere'de hava trafik sisteminde benzer teknik sorunlar daha önce de ciddi aksamalara neden olmuştu. Geçen yıl temmuz ayında yaşanan bir arıza çok sayıda uçuşun iptal edilmesine yol açarken, 2023'teki sistem arızasında ise yüzlerce uçuş gecikmiş veya iptal edilmiş ve 700 binden fazla yolcu etkilenmişti.