İstanbul Trafik Yoğunluk Haritası canlı takip verilerine göre Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir, Maltepe, Kartal, Pendik ve Ümraniye ilçelerinde trafik kilitlenmeye başladı.
İstanbul'da trafik durumu: İlçe ilçe yoğunluk haritası (9 Eylül Çarşamba)
İstanbul'da 07.30 itibariyle trafik yoğunluğu artmaya başladı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'ndan alınan canlı verilere göre Anadolu Yakasın'da trafik oluşmaya başladı. An itibariyle Anadolu'da %63 olan trafik yoğunluğu, Avrupa Bölgesi'nde %42 seviyelerinde.Aykut Metehan
Avrupa Yakası'nda yoğunluk nispeten daha az olsa da Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu ilçeleri kırmızıya boyanmaya başladı.
İşte ilçe ilçe trafik yoğunluğu:
Üsküdar / Kadıköy / Ataşehir: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yaklaşımlarında, D-100 (E-5) ve TEM bağlantı yollarında ciddi dur-kalklar ve kırmızı yoğunluk alanları gözlemleniyor.
Maltepe / Kartal / Pendik: D-100 karayolunun güney aksı boyunca yer yer turuncu ve kırmızı renkli yoğunluklar mevcut.
Ümraniye: Şehir içi katılım noktalarında ve TEM bağlantı aksında trafik ağır seyrediyor.
Şişli / Beşiktaş / Beyoğlu: Boğaz köprülerine bağlantı sağlayan ana arterlerde ve Barbaros/Büyükdere caddesi hatlarında yoğunluk hakim.
Avcılar / Beylikdüzü: D-100 Avcılar (Şükrübey - Parseller yönü) aksında yaşanan araç arızası nedeniyle şerit daralması oluşmuş, bu durum bölgedeki trafiği kilitlenme noktasına getirmiştir.
Zeytinburnu / Bakırköy (Merter - Cevizlibağ Yönü): D-100 üzerinde daha önce meydana gelen arızalı araç kaldırılmış olsa da bölgede yoğunluk halen devam etmektedir.
Esenyurt / Başakşehir / Bağcılar: Yan yollarda ve katılım noktalarında yer yer sarı/turuncu renkte orta düzey yoğunluklar göze çarpıyor.