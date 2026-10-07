Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türkiye'nin altın zenginliği ortaya çıktı: İşte yastık altındaki dev servetin değeri

Türkiye'nin altın zenginliği ortaya çıktı: İşte yastık altındaki dev servetin değeri

Türkiye’de uzun yıllardır önemli bir tasarruf aracı olarak görülen altın, vatandaşların birikimlerinde önemli bir yer tutuyor. Bankacılık sistemi dışında, evlerde ve farklı şekillerde saklanan altınların toplam büyüklüğüne ilişkin tahminler ise dikkat çekici seviyelere ulaşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye'nin altın zenginliği ortaya çıktı: İşte yastık altındaki dev servetin değeri - Resim: 1

Türkiye’de yıllardır birikim için tercih edilen altınla ilgili dikkat çeken bir hesaplama yapıldı.

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Türkiye'nin altın zenginliği ortaya çıktı: İşte yastık altındaki dev servetin değeri - Resim: 2

Ortaya çıkan rakam, yastık altında ne kadar büyük bir servet bulunduğunu gözler önüne serdi.

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Türkiye'nin altın zenginliği ortaya çıktı: İşte yastık altındaki dev servetin değeri - Resim: 3

Türkiye’nin yastık altındaki altın birikimine ilişkin tahminler dikkat çekici bir büyüklüğe işaret ediyor.

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Türkiye'nin altın zenginliği ortaya çıktı: İşte yastık altındaki dev servetin değeri - Resim: 4

5 Ekim 2026 kuru baz alındığında ortaya çıkan rakam ise hayli şaşırtıcı oldu.

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Türkiye'nin altın zenginliği ortaya çıktı: İşte yastık altındaki dev servetin değeri - Resim: 5

İşte servet değerindeki altının karşılığı:

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Türkiye'nin altın zenginliği ortaya çıktı: İşte yastık altındaki dev servetin değeri - Resim: 6

Yastık altında bulunduğu tahmin edilen altınların toplam değerinin 600 milyar dolar olması, mevcut kur üzerinden hesaplandığında ortaya yaklaşık 29,5 trilyon TL’lik bir büyüklük çıkarıyor.

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Türkiye'nin altın zenginliği ortaya çıktı: İşte yastık altındaki dev servetin değeri - Resim: 7

600 milyar dolar kaç TL ediyor?

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Türkiye'nin altın zenginliği ortaya çıktı: İşte yastık altındaki dev servetin değeri - Resim: 8

5 Ekim 2026 kuru baz alınarak yapılan hesaplamada 600 milyar dolarlık altın servetinin Türk lirası karşılığı yaklaşık 29,5 trilyon TL olarak hesaplanıyor.

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Türkiye'nin altın zenginliği ortaya çıktı: İşte yastık altındaki dev servetin değeri - Resim: 9

Söz konusu rakam, Türkiye’de vatandaşların altına olan ilgisinin ve altının bireysel tasarruflardaki ağırlığının boyutunu ortaya koyması açısından dikkat çekiyor.

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